Augusta, il Ruiz alla Fiera Didacta Sicilia 2023 con due eventi formativi

Anche l’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz è stato protagonista di due eventi formativi alla “Fiera Didacta Sicilia”, evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca che si è svolto nei giorni scorsi a Misterbianco, nel catanese.

Due docenti del Ruiz, Angelo Santacroce (Elettronica e Robotica) e Paola Moroni (Inglese) sono stati i relativi di un workshop dal titolo “Intelligenza artificiale nella scuola secondaria: Esperienze e risorse per l’insegnamento in classe”, in cui insieme al collega Francisco Bellas dell’ università spagnola di A Coruña, hanno presentato l’ esperienza formativa positiva sull’insegnamento dell’ intelligenza Artificiale sviluppata insieme all’interno di un progetto Erasmus, che prevedeva appunto la creazione di un curriculum che potesse essere valido per tutte le scuole europee.

Inoltre per tutti i tre giorni l’istituto superiore è stato parte attiva del workshop Lego education spike prime “Giocare con le mani per imparare alla scuola secondaria” organizzato da Campustore Lego education. Nello stand una delegazione di studenti del Ruiz, Mattia Lombardo, Davide Baudo, Giuseppe Bramanti, Giuseppe Magnano e Lorenzo Saraceno, insieme agli insegnanti Angelo Santacroce e Carmelo Siena, ha condiviso con i visitatori le loro competenze nel campo della robotica.

I ragazzi, infatti, si sono esibiti negli spazi dedicati all’ innovazione con performances robotiche sui campi di giochi della First lego league, rappresentata a Misterbianco da Andrea Denaro. La partecipazione alla Fiera Didacta, la cui edizione siciliana dedicata all’intelligenza artificiale, vista come uno sguardo sul futuro, “rappresenta un riconoscimento per i percorsi didattici innovativi attivati dall’istituto augustano per la promozione delle competenze legate all’informatica, alla robotica, all’internet delle cose”, il Ruiz è infatti regional partner della Fondazione Museo civico di Rovereto e sede delle qualificazioni regionali per Calabria e isole della First lego league gara di robotica e scienze, nonché da diversi anni in finale non solo in questa gara, ma in altre importanti competizioni internazionali quali la Robocup e la Naochallenge.

“Siamo molto orgogliosi dei nostri interventi alla Fiera Didacta Sicilia- ha dichiarato la dirigente Marcia Concetta Castorina- perché essa è il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola il cui partner scientifico è Indire, l’istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa. Continueremo come scuola a percorrere la strada dell’innovazione e della formazione, incoraggiati dai risultati raggiunti in questi anni”.