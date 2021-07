Augusta, il Ruiz ai “Virtual open international”, manifestazione mondiale di scienza e robotica

Ha rappresentato l’Italia, insieme ad altri 4 teams, ai “Virtual open international” che si sono disputati, online, in Grecia l’istituto superiore Ruiz che ha gareggiato alla manifestazione mondiale di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative.

La squadra del Ruiz, chiamata “Metaltech” già vicecampione italiana alle finali nazionali di Rovereto era composta da Chiara Barbarino, Lorenzo Ballariano, Beatrice Fichera, Raimondo Di Franco, Marco Barba, Arianna Carrabino, Alice D’Amico e Michelangelo Cacciaguerra, tutti alunni della classe 2Q del Liceo scientifico quadriennale, guidati dalla tutor Candida Sapia, da Angelo Santacroce, referente delle attività di Robotica e dai mentor di 4A Enel Gabriele Cardillo, Daniele Pistollato e Federico Solano. Il team ha presentato alla giuria internazionale il loro progetto di smart city dedicato ad Augusta che ha puntato alla rivalutazione di un luogo periferico, piazza Mattarella, per trasformarla in un punto di ritrovo sportivo, agonistico e ludico per i ragazzi, anche i più fragili, della comunità con la creazione di un campo di baskin

Il progetto innovativo, premiato appunto alle nazionali con il secondo posto e dal Miur per il concorso “Oltre la robotica”, ha visto nella fase ideativa il supporto di numerosi esperti quali il docente di Diritto privato, Ettore Battelli dell‘ università Roma tre, Giuseppe Battaglia, responsabile dell’ associazione “Baskin Sicilia”, il tennista Salvo Caruso, l’assessore Giuseppe Carrabino e il dirigente dell’ ufficio Urbanistica, Massimo Sulano.

“Siamo felicissimi di aver partecipato a questa importante manifestazione – ha commentato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina- dove i nostri alunni hanno rappresentato non solo l’Italia, ma anche hanno svolto il ruolo di ambasciatori della città di Augusta, con un progetto ad essa dedicato” Un evento in cui gli studenti hanno ampliato i loro orizzonti scientifici e tecnologici e, soprattutto, hanno acquisito competenze preziose per la propria vita sociale. L’autostima, il lavoro di squadra, la cooperazione, il rispetto reciproco, la comprensione dell’altro infatti sono fondamentali e aiutano a consolidare la pace, l’uguaglianza, la libertà e la giustizia.

Per il referente Santacroce “è stata una occasione di crescita per i nostri ragazzi, che si sono approcciati alla gara con passione e curiosità. A settembre siamo già pronti per ripartire con la First Lego League che andremo ad ospitare nel mese di febbraio 2022 al “Ruiz” pronti ad un’altra avventura mondiale”.

Il Virtual open in Grecia è stato organizzato per commemorare i duecento anni dall’inizio della rivoluzione greca con l’obiettivo di inviare un messaggio di speranza per il futuro e di una salda amicizia globale, a partecipare sono state 115 nazioni proveniente da tutti i continenti, 200 squadre e 2000 ragazzi.