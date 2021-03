Augusta, il restauro del Castello svevo approda in Consiglio: nuove indagini prima di demolire il carcere

“I sottoscritti consiglieri comunali nel ringraziare la Regione Sicilia per la disponibilità manifestata dal capo di gabinetto dell’assessore Samonà, Riccardo Guazzelli, di ulteriormente attenzionare il progetto di restauro del Castello Svevo auspicano ed invitano l’ ente interessato a recuperare i finanziamenti necessari per il recupero totale del maniero, con la rifioritura della diga frangiflutti e la conseguente restituzione alla città del suo monumento simbolo”. Questo il breve documento che ieri i consiglieri comunali di entrambi gli schieramenti hanno presentato, alla fine della seduta monotematica incentrata sugli attesi, ma anche discussi lavori di consolidamento e restauro del castello svevo, già appaltati ad una associazione temporanea di impresa e che sarebbero già dovuti partire.

Chi ieri si aspettava dei chiarimenti più precisi da parte dei tecnici soprattutto sulla nota dolente rappresentata dalla demolizione della struttura carceraria, edificata alla fine del 1800 sull’ originario castello svevo, prevista dal progetto ma contestata da più parti, è rimasto deluso vista l’assenza dell’interlocutore principale. In video conferenza, infatti, non si è collegato nessuno della Sovrintendenza dei Siracusa né il rup del progetto, con grande disappunto dell’aula e anche del sindaco che hanno stigmatizzato quello che rasenta quasi lo “sgarbo istituzionale”. L’unico che ci ha messo la faccia e ha potuto dare delle risposte è stato il capo di gabinetto dell’assessorato regionale ai Beni culturali, Riccardo Guazzelli che ha ribadito che l’intento dell’assessore Alberto Samonà è di non perdere i fondi e procedere con i lavori di restauro del castello che “saranno preceduti da una puntuale e scientifica attività diagnostica e solo dopo saranno eseguite le demolizioni necessarie alla tenuta del maniero federiciano”. Dunque saranno effettuate nuove indagini tecniche che dovranno accertare il reale stato di degrado prima di abbattere le superfetazioni, indagini che il capo gabinetto, che non è un tecnico, anche a seguito delle varie domande avanzate in aula dai consiglieri, ha poi illustrato leggendo una relazione e sottolineando che si si passerà “all’attività di consolidamento sulle strutture di piano terra cioè nella federiciani ancora oggi visibile, in ragione delle attività preliminare di indagine in modo da intervenire senza compromettere la specificità del monumento e la sicurezza dei visitatori. L’invito è ad avviare un percorso condiviso con la città finalizzato ad individuare quello che possa essere per il futuro il migliore utilizzo del bene” – ha aggiunto.

“Non capisco come un progetto esecutivo possa essere soggetto a variazioni di questo tipo- ha sottolineato Ciccio La Ferla, ingegnere e presidente della commissione Urbanistica che nei giorni scorsi aveva convocato la commissione senza trovare le carte del progetto- le sopraelevazioni hanno un ruolo significativo e io non me la sento di dire che vanno demolite. Perchè la Sovrintendenza non si è preoccupata 30 anni fa del castello e come mai non si parla di frangiflutti, lasciamo una cinta muraria già spezzata e a mare”.

“Le motivazioni che mi hanno spinto a chiedere la convocazione rimangono cosi come tre mesi fa, quegli strumenti tecnici che avemmo dovuto acquisire oggi non li abbiamo, ancora una volta Augusta paga la mancanza di peso politico in questa regione”– ha stigmatizzato alla fine la capogruppo di “Insieme per Augusta Milena Contento che aveva richiesto la convocazione ricordando anche che il progetto originario era di 10 milioni di euro e che “anche se il Comune non ha competenza diretta sul castello siamo noi i diretti interlocutori. Non si può pensare che si dia avvio ad un progetto che questa città attende da 30 anni e di questa portata senza che la città sia coinvolta e abbia chiaro quello che ci aspetta”.

La seduta, presieduto dal vice presidente Biagio Tribulato, per circa 4 ora ha visto l’alternarsi al microfono di consiglieri comunali che hanno fatto domande ed espresso le loro posizioni a favore o contro l’abbattimento, così come hanno fatto anche le varie associazioni collegate da remoto. A partire da Eugenio Magano San Lio, docente di Architettura dell’università di Catania secondo cui “se non si attua la demolizione si rischia di perdere il castello perchè ci sono grossi problemi strutturali. C’è anche una questione di carattere culturale – ha affermato- mi sembra riduttivo che la città debba identificarsi con un carcere borbonico che la sovrasta sia da un punto di vista fisico che simbolico”.

Giuseppe Brunetti Baldi, componente dell’ Istituto dei castelli ha sottolineato l’ importanza del “consolidamento e della riemersione, l’ eliminazione dei piani più alti condurrà l’edificio ad una dimensione tollerabile per la collina, come dimostrano studi geologici e tesi di laurea. Perchè non seguire il sogno di Federico? – si è chiesto- La scelta della strada da seguire è già tracciata, il restauro è l’inizio della rinascita di una città abbrutita da un’industrializzazione selvaggia, da decenni di urbanistica di cattivo gusto, la mai speranza è che non venga persa questa che può essere l’ultima occasione per il castello”.

Per Mariada Pansera, presidente di Archeoclub è necessario “mantenere le stratificazione storiche- culturali del castello in quanto testimonianze, al netto di quella parti che vanno demolite perchè causano criticità strutturale dell’edificio. Siamo per un restauro con conservazione parziale, anche perchè le ultime indagini fatte risalgono a 20 anni fa. Ci sono oggi tante soluzioni tecniche che si possono adottare per contenere il numero delle demolizioni e cercare di salvare il complesso”.

Jessica Di Venuta, guida di Italia nostra che con la sua denuncia, già 4 anni fa, fece scattare il sequestro giudiziario del maniero ha detto chiaramente di “non volere l’eliminazione di un secolo di storia che parte dall’unità d’Italia e abbiamo chiesto che i fondi stanziati vengono utilizzati per un consolidamento e non per la distruzione di una parte del castello. Quando guardiamo il castello possiamo leggere la storia di Augusta, basta distruggere cerchiamo di costruire”- ha aggiunto supportata anche dalle affermazioni di Renata Prescia, docente di restauro dei monumenti alla facoltà di Palermo.

Per Enzo Parisi di Legambiente la “priorità è recuperare il gioiello del castello e per questo bisogna spogliarlo e renderlo fruibile con tutte le cautele del caso. – ha dichiarato- Invito il sindaco a costituire una commissione di studio composta dai rappresentanti delle università di Architettura di storia di Catania per seguire i lavori che si fanno nei cantieri a cielo aperto, per rendere visitabile il cantiere in cui portare gli studenti e verificare quello che si andava facendo, siamo per conservare il carcere, non le pietre ma la memoria”

Giampiero Lo Giudice presidente La Gisira di Brucoli ha mostrato un acquerello del 1773 in cui si vedeva come era il castello senza il carcere aggiungendo che “bisogna fare il restauro, eliminare quelle volgari superfetazione e restituire un’immagine accettabile di un castello medievale. Io non vedo motivi di cui preoccuparsi e riteniamo che si improrogabile partire al più presto con i lavori”– ha affermato

Ha concluso gli interventi delle associazioni Salvo Romano, presidente di Società augustana di Storia patria: “lo stato ha interpellato delle figure per il restauro che– ha detto- ci rifiutiamo di credere che siano sprovvedute o non abbiamo gli strumenti per affrontare la quesitone. Siamo certi che la tutela fisica del bene è preminente rispetto alle posizioni ideologiche e ai sentimenti che talvolta sono stati sguainati per la tutela delle superfetazioni. E’ giusto che l’associazionismo manifesti il suo parere, ma con modestia, soprattutto se non possiede la cassetta degli attrezzi, noi non la possediamo”

“Il restauro è un’occasione unica ridare questo luogo, che rappresenta più del valore simbolico e la possibilità della città a guardare oltre e a quello che può portare una valorizzazione – ha detto il sindaco Peppe Di Mare- Qui la scelta è interveniamo e salviamo qualcosa o lo lasciamo cadere a mare? Siamo davanti ad un bivio, il castello può diventare uno dei punti di riferimento di siti archeologici, cominciamo a pensare a che cosa dobbiamo farne del nostro castello ad un piano di comunicazione, di marketing. I 5 milioni sono la prima tranche di somme che renderanno solo parzialmente fruibile il castello dobbiamo trovare insieme le sinergie per trovare le restanti somme per renderlo totalmente fruibile”