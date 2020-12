Augusta, il primo Consiglio comunale vota le 5 commissioni permanenti: ridotti da 7 a 5 i componenti di ognuna

In virtù della riduzione dei consiglieri comunali da 30 a 24 il numero dei componenti delle commissioni consiliari permanenti è stato ridotto da sette a cinque e sono cosi composte: Prima commissione Affari Generali: Margaret Amara (Augusta Attiva – Coraggiosa Democratica), Giuseppe Assenza (Insieme per Augusta), Salvatore Errante (Augusta 2020 -Destinazione futuro), Giuseppe Tedesco (Augusta Attiva- Coraggiosa–Democratica), Chiara Tringali (M5S);

seconda commissione Servizi demografici e Sviluppo economico: Mariangela Birritteri (Nuovo patto per Augusta), Salvatore Errante (Augusta 2020-Destinazione futuro), Peppe Montalto (Gruppo misto), Rosario Sicari (100 per Augusta), Giuseppe Tedesco (Augusta Attiva -Coraggiosa -Democratica);

terza commissione Igiene e Sanità: Milena Contento (Insieme per Augusta), Pippo Gulino (Nuovo patto per Augusta), Salvatore Serra (Civica per Augusta -Cambia Augusta), Biagio Tribulato (Augusta Attiva – Coraggiosa – Democratica), Paolo Trigilio (100 per Augusta);

quarta commissione Lavori pubblici, Urbanistica e Agricoltura: Corrado Amato (Insieme per Augusta), Roberto Conti (Augusta Attiva -Coraggiosa -Democratica), Ciccio La Ferla (100 per Augusta), Manuel Mangano (Augusta Attiva -Coraggiosa -Democratica), Roberta Suppo (M5S);

quinta commissione Finanze e Bilancio: Andrea Lombardo (Augusta 2020 -Destinazione futuro), Marco Niciforo (Augusta 2020 -Destinazione futuro), Marco Patti (M5S), Maria Grazia Patti (Civica per Augusta -Cambia Augusta), Giancarlo Triberio (Nuovo patto per Augusta). Un consigliere dovrà necessariamente partecipare a due commissioni, visto che il numero totale dei componenti è 25 a fronte di 24 consigliere e si provvederà con una rotazione tra tutti coloro che siedono a palazzo San Biagio, come ha affermato il presidente Stella, anche se il primo sarà della maggioranza

Le nuove commissione sono state votate durante il primo consiglio comunale che si è riunito giorni scorsi a palazzo San Biagio, ad esprimere parere favorevole sono stati i 14 della maggioranza, sette i voti contrari dell’opposizione e 3 i astenuti del movimento 5 stelle. Ed è stata, invece, la capogruppo dei pentastellati ad essere stata eletta, come primo ordine del giorno e con 13 voti, terzo componente dell’ufficio di presidenza (11 le schede bianche). Dopo l’elezione in aula la Suppo ha però preannunciato che si vedrà costretta “a rinunciare alla carica avendo in premessa affermato che il movimento non è d’accordo su figure che non riteniamo possano essere utili per il nostro contributo” .

La stessa Suppo ad inizio di seduta aveva sollevato una pregiudiziale, poi superata dopo i chiarimenti del segretario generale Dorotea Grasso, per l’esistenza di quello che è stato definito, in aula dall’ufficio, un refuso e che consisteva nel fatto che nell’atto si parlava di un verbale delle conferenza del capogruppo che, in realtà, non c’era ed era indicata una data diversa rispetto a quella in cui si è tenuta la conferenza dei capigruppo.

Il consiglio ha, infine, nominato la commissione comunale elettorale, che è composta dai consiglieri: Montalto (10 voti), Serra (7) e Tedesco (7). Supplenti Tringali (10), Maria Grazia Patti (6 voti), Mangano (7 preferenze), una scheda nulla