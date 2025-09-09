Augusta, il piano strade entra nel vivo: via a nuovi interventi di manutenzione

Le strade di Augusta tornano finalmente al centro dell’attenzione. Dopo anni di attese e lamentele da parte dei cittadini, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare ha annunciato un nuovo pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria, approvato con una recente delibera di giunta.

Non si tratta di semplici rattoppi, ma di un vero e proprio tassello del “piano strade” che il primo cittadino porta avanti dall’inizio del suo mandato. «Nelle prossime settimane – spiega Di Mare – continueremo con la riqualificazione di diverse vie della nostra città, molte delle quali non erano mai state attenzionate prima».

I lavori interesseranno un lungo elenco di strade, da via Amato, nel tratto che arriva fino al Lungomare Paradiso, a via Di Franco e a parte di via Muscatello, fino a via Luigi Sturzo e a via Matteotti, nel segmento compreso tra via XXV Aprile e via Gramsci. A queste si aggiungono via Plauto, una porzione di via della Batteria, via delle Fornaci e via Orfanotrofio.

Per molti cittadini, si tratta di zone da sempre caratterizzate da buche, asfalto usurato e tratti difficili da percorrere. L’intervento, dunque, non ha soltanto un valore pratico, ma rappresenta anche un segnale politico di attenzione verso quartieri e strade che per troppo tempo erano rimasti ai margini.

Il sindaco sottolinea come questi lavori non siano un punto d’arrivo, ma una tappa di un percorso più ampio. «Questo progetto – aggiunge – rientra in una strategia complessiva volta a migliorare la qualità delle infrastrutture cittadine e a restituire dignità e sicurezza alla viabilità urbana».

Se il cronoprogramma sarà rispettato, nelle prossime settimane Augusta vedrà partire i cantieri, con l’obiettivo di consegnare alla comunità strade finalmente rinnovate e più sicure.