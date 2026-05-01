Augusta, il PD propone di intitolare il Belvedere della Badiazza alla Global Sumud Flotilla

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Augusta ha presentato una mozione urgente per intitolare il Belvedere della Badiazza alla Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale di solidarietà che, secondo quanto riportato nella nota, sarebbe stata recentemente vittima di un “atto di pirateria istituzionalizzata”.

La proposta si inserisce nel solco delle posizioni espresse dal partito a livello nazionale, regionale, provinciale e cittadino e, spiegano i consiglieri, nasce con l’obiettivo di interpretare il sentimento della comunità augustana, definita “città di mare crocevia di popoli”.

Secondo i consiglieri dem Giancarlo Triberio e Milena Contento, firmatari della mozione, il Comune di Augusta avrebbe il dovere di compiere un gesto simbolico ma concreto nei confronti dei giovani attivisti pacifisti provenienti da diverse parti del mondo.

“Augusta ha ospitato sin dall’inizio la flotta pacifista – si legge nella nota – e oggi può testimoniare la propria vicinanza a un’iniziativa che promuove solidarietà e diritti umani”.

Nella mozione si evidenzia come il Belvedere della Badiazza rappresenti un luogo di particolare rilevanza paesaggistica, storica e simbolica per la città. Un punto panoramico che, sottolineano i consiglieri, si affaccia proprio sul porticciolo da cui sono partite alcune delle imbarcazioni impegnate nelle missioni umanitarie della flottilia.

Il sito viene indicato come esempio di “pace disarmante e disarmata”, concetto che il gruppo consiliare intende rafforzare attraverso l’intitolazione. La Global Sumud Flotilla viene descritta come un’iniziativa riconosciuta a livello internazionale, simbolo di resilienza, solidarietà e difesa dei diritti fondamentali.

Per il Partito Democratico, dedicare il Belvedere della Badiazza alla flottilia rappresenterebbe un segnale forte di adesione ai valori di dialogo, pace e cooperazione internazionale, contribuendo al tempo stesso a consolidare il ruolo di Augusta come città promotrice di principi civici e culturali condivisi.