Augusta, il Partito democratico riparte da Luca Vita, eletto neo segretario cittadino

E’ Luca Vita il nuovo segretario del Pd di Augusta. E’ stato eletto ieri e alle urne allestite per tutto il giorno nella seda di via Limpetra sui 115 augustani iscritti al partito e aventi diritto al voto hanno votato in 102.

Il 43enne avvocato ha ottenuto 54 voti contro le 47 preferenze, invece, accordate ad Enzo Cannavò, l’ altro candidato in corsa. Com’era prevedibile non si è riusciti a trovare un’ intesa sulla candidatura unica anche perché Vita e Cannavò rappresentano, ad oggi, due diverse anime del partito anche, ma non solo in vista delle amministrative del 4 ottobre.

L’avvocato augustano, infatti, è uno dei fondatori del movimento politico Augusta 2020, uno dei primi “sponsor” della candidatura a sindaco dell’ex primo cittadino Pippo Gulino che ha già ufficializzato la sua voglia di esserci prima del lockdown, è invece vicino all’ altro ex sindaco Massimo Carrubba, che a breve dovrebbe annunciare la sua candidatura, Cannavò.

Di certo il “nodo” dell’appoggio dei democratici alle prossime amministrative sarà una dei primi da dover sciogliere dopo l’elezione di Vita che riprende in mano un partito pressoché inesistente in questi anni, senza un organigramma, dopo l’uscita di scena tre anni fa dell’ex segretario Giancarlo Triberio, poi passato ad Articolo uno.