Augusta, il Palajonio ritorna in possesso del Comune, che cerca un nuovo gestore

È ritornato nel pieno possesso del Comune un paio di giorni fa il Palajonio, il tensostatico della Borgata la cui gestione dovrebbe essere riaffidata, nei prossimi giorni, con un avviso. Che comporterà, di conseguenza, anche la riparazione dello squarcio al telone che si è verificato il 22 dicembre scorso, rendendo impraticabile la struttura, e che con il passare dei giorni si sta allargando sempre di più. Mercoledì mattina l’asd Maritime, che ha gestito dopo un bando l’unica struttura comunale dove poter disputare le partite di calcio a 5, ha materialmente consegnato le chiavi al Comune che, quindi, è entrato nel pieno possesso della struttura, da più di un mese chiusa alla pubblica fruizione e, dunque, alle partite di campionato e di calcio a 5 ma anche a tutte le altre attività sociali e sportiva che si sono svolte fino al mese scorso.

L’impianto nelle prossime settimane e fino alla fine delle attività sportive dovrebbe essere gestito da qualche altra associazione o gruppo di associazioni che risponderà alla “manifestazione di interesse già pronta per la pubblicazione che dovrebbe avvenire al più presto- ha fatto sapere l’assessore allo Sport, Giusy Sirena- Finalmente ci sono state consegnate le chiavi e abbiamo aspettato il verbale di consegna dell’immobile per poter dimostrare che il Palajonio era di proprietà del Comune e per ultimare l’avviso, che avrà una scadenza breve, per permettere che si facciano i lavori di ristrutturazione. Tutte le attività che si facevano prima dovranno essere garantite”. Dovrebbe mancare poco per la pubblicazione dell’avviso del Comune non ha, dunque, accolto l’invito del Maritime, con cui erano scoppiate delle polemiche nei giorni scorsi, e che si era detto disponibile a riparare a proprie spese lo squarcio entro pochi giorni, a fronte della gestione gratuita dell’impianto sino alle nuove elezioni comunali.

A polemizzare con l’amministrazione, chiedendo interventi urgenti per restituire l’impianto alla città e agli sportivi, chiuso da oltre 30 giorni è stato anche il consigliere comunale Peppe Di Mare, che ha presentato un’interrogazione urgente alla presidente del Consiglio. E ha parlato di “ennesimo sfregio per la città, per i suoi cittadini e per chi faceva attività presso la struttura, che sta emigrando in altri posti con grande difficoltà e disagio fatto da un’amministrazione che non perde occasione di dimostrare la propria distanza dalla città. Rischiamo – ha aggiunto- di perdere un luogo sportivo, abbandonato alle intemperie metereologiche proprio nel cuore dell’inverno; così potrebbe subire danni irreparabili. In quel caso non si tratterebbe più di un intervento straordinario, ma di perdere quanto esiste già. La situazione di emergenza che si è venuta a creare è certamente addebitabile all’incuria con cui questa struttura, come purtroppo molte altre in città, sono state gestite. Le somme necessarie per l’ammodernamento – ha concluso- sono disponibili da tempo, paghiamo già da tempo l’ammortamento di un mutuo dedicato e non si comprende perchè bisogna sempre arrivare a questo punto di distruzione”.

di Cettina Saraceno