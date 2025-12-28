Augusta, il nuovo volto del Parco del Mulinello: tra avventura, storia e “Albergo Diffuso”

Il Comune di Augusta ha lanciato una sfida ambiziosa per il futuro del proprio territorio: trasformare i 40 ettari della valle del fiume Mulinello in un polo outdoor integrato e parco avventura. Attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo, l’amministrazione punta a un partenariato pubblico-privato per la progettazione, realizzazione e gestione di un’area che promette di diventare un punto di riferimento per il turismo sostenibile in Sicilia.

Il progetto, definito come un “ascolto silenzioso del luogo”, non si limita allo sport, ma mira a valorizzare un patrimonio archeologico di eccezionale rilievo. L’area del Mulinello custodisce infatti tracce che partono dal Neolitico, passano per le tombe a tholos dell’Età del Bronzo scoperte da Paolo Orsi, fino agli insediamenti rupestri bizantini. L’obiettivo è integrare queste “isole emozionali” in un percorso che unisca movimento e contemplazione.

Il piano di riqualificazione edilizia prevede il restauro conservativo di 4 immobili esistenti (tra cui le Masserie Mulinello, del Gelso e Porta del Parco) e di un anfiteatro all’aperto, la trasformazione di 6 edifici diruti in un albergo diffuso e la creazione di zone per il glamping e camping eco-compatibile.

Per gli amanti dell’avventura, il parco offrirà zip-line, percorsi sospesi tra gli alberi e pareti per l’arrampicata. Non mancheranno però attività più dolci come il birdwatching nelle aree umide, il tiro con l’arco e percorsi sensoriali o didattici pensati per le scuole. Tutto sarà realizzato con strutture pienamente reversibili e materiali a basso impatto, per non alterare la bellezza del paesaggio agrario e fluviale.

Il Comune cerca operatori economici qualificati pronti a scommettere sul progetto. La concessione avrà una durata stimata tra i 30 e i 40 anni, necessaria per permettere l’ammortamento degli investimenti che saranno totalmente a carico del privato. Gli interessati hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare le proprie manifestazioni di interesse.

Con questa iniziativa, il fiume Mulinello si candida a diventare la “spina dorsale” di un nuovo modello di sviluppo, dove la tutela del passato diventa il motore per l’economia e il benessere del futuro