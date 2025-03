Augusta, il nuovo ponte sul Porcaria: approvato progetto esecutivo. Ecco come sarà

È dotato di tutti i pareri e si può, dunque, procedere con l’affidamento dei lavori, il progetto esecutivo per la realizzazione di un ponte sul torrente Porcaria, alla Gisira, alle porte Brucoli approvato dalla giunta. A predisporlo è stata la società Gestim 2007 srl, proprietaria di aree edificabili nel piano di lottizzazione “La Gisira” che aveva manifestato la disponibilità a farsi carico della progettazione per la prevenzione e al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico. L’importo totale dell’ intervento ammonta a 998.442,50 euro, di cui 900.000 euro finanziati dalla Protezione civile l’anno scorso e 98.442 euro che saranno a carico del bilancio comunale 2025.

Il progetto esecutivo, predisposto e integrato con gli elaborati, ha ricevuto a gennaio di quest’anno l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa e per acquisire tutti i pareri necessari è stata indetta una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona in cui il Comune, nominato soggetto attuatore, ha svolto attività di coordinamento e di interlocuzione con i vari enti e uffici coinvolti. Parere favorevole è arrivato anche dell’ ufficio regionale del Genio civile di Siracusa e a completamento dell’iter è stata rilasciata l’Aiu, l’autorizzazione idraulica unica, da parte dell’ Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, con alcune prescrizioni tra cui quella che il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla periodica pulitura con mezzi meccanici o manuali ed all’eventuale manutenzione del canale al fine di assicurare costantemente la funzionalità idraulica e la solidità statica dello stesso.

Com’è noto, il ponticello che da sempre attraversa il torrente Porcaria risulta sottodimensionato rispetto al flusso di acqua che si verifica quando piove un po’ di più e questo più volte ha creato problemi sul piano della sicurezza per i residenti che sono rimasti isolati non potendo oltrepassare il ponticello, inondato d’acqua, ma anche per il rischio idrogeologico e dell’ordine pubblico. Da qui la necessità di rifare l’attraversamento come da progetto dell’ingegnere Andrea Cacopardo, che comprende in tutto circa 290 metri di strada (in senso longitudinale): l’attraversamento sarà realizzato con un viadotto di 12 metri sul livello medio del mare, più alto di circa 3.80 metri rispetto all’attuale attraversamento, costituito da travi prefabbricate poggiate su spalle in cemento armato che potrà garantire una sezione idraulica del torrente adeguata, ma anche l’ adeguamento dei tratti stradali, in parte danneggiati anche dalle piogge, per adattarsi alle nuove quote.Trattandosi di un tratto della rete locale in ambito urbano, la sezione della strada sarà di categoria E, ovvero strada urbana di quartiere, con velocità di 40-60 Km/h.

A sud verrà, inoltre, realizzata anche una mini rotatoria, ai margini verranno installate delle barriere di sicurezza e posati in opera cigli stradali, embrici per defluire l’acqua meteorica da convogliare al fosso di guardia posto a sud dell’intervento. Il progetto prevede anche un nuovo impianto di illuminazione stradale. “Dal punto di vista ambientale, l’ipotesi progettuale non altera in alcun modo l’attuale qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale in quanto l’intervento non modifica l’utilizzo dei tratti stradali, nè si apportano miglioramenti che possano innescare un aumento di traffico sul tratto stradale, quindi non è necessario prevedere misure di compensazione ambientale”– si legge nella relazione illustrativa.

Inoltre, secondo quanto riporta la relazione paesaggistica l’intervento “non altera in alcun modo la percezione del paesaggio ma ne comporta un miglioramento qualitativo complessivo sia dal punto di vista della sicurezza che è funzionale ed estetica Si prevedono cromatismi chiari per diminuire l’impatto visivo”.