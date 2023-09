Augusta, il museo della Piazzaforte nella rete dei musei della Sicilia

Anche il Comune di Augusta ha aderito alla costituenda rete dei musei dei Comuni della Sicilia promossa da Anci Sicilia e lo ha fatto con il Museo della Piazzaforte. “La costituenda rete dei musei comunali della Sicilia registra nuove adesioni e si candida a diventare uno degli elementi strategici in un’azione per la promozione e lo sviluppo turistico e culturale dell’Isola – ha dichiarato Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia – Creare una rete dei siti museali sarà certamente utile a valorizzare le tante eccellenze della nostra Isola e attraverso la collaborazione strategica con il ministero della Cultura e la Regione siciliana favorirà l’utilizzo delle risorse territorializzate messe a disposizione dal Fesr 21-27”.

Ad avervi finora aderito, attraverso una manifestazione d’interesse, sono stati 87 comuni e 207 musei. “Tra gli obiettivi dell’iniziativa – ha dichiarato Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’Anci Sicilia – vi è quello di valorizzare le tantissime realtà virtuose dei territori, presenti anche in piccoli comuni, ma non adeguatamente conosciute. Le azioni di comunicazione che verranno realizzate anche attraverso gli strumenti che sono già disponibili come il portale musei-sicilia.it consentiranno, anche partendo dai siti più famosi, di pianificare itinerari specifici alla scoperta dei tanti musei comunali”.

Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro in video conferenza alla presenza dei referenti dei Comuni, tra cui l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino ed Enza Torre, responsabile per le istituzioni culturali comunali, di esperti e, fra gli altri, di Luisa Piacentini, componente della segreteria tecnica del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, di Antonella Purpura, già direttrice della Gam di Palermo e di Michelangelo Gruttadauria, presidente del Sistema museale di Ateneo dell’ università di Palermo. I presenti hanno discusso delle iniziative da portare avanti dalla rete e ci si è dati appuntamento per realizzare un ulteriore confronto sugli aspetti tecnici e organizzativi a partire dalla formalizzazione degli impegni che i singoli enti assumeranno con l’approvazione di una specifica delibera.

“Il Museo della Piazzaforte– ha dichiarato l’assessore Carrabino- nato per la lungimiranza dello storico Tullio Marcon ed oggi egregiamente diretto da Antonello Forestiere, rappresenta il fiore all’occhiello per la nostra Augusta. Una raccolta che illustra la storia militare della città dalla fondazione ai nostri giorni. Nonostante l’indisponibilità dei locali del Castello svevo, dove il museo era allocato e dove speriamo presto dovrà tornare, l’attività culturale prosegue al piano terra del palazzo di città dove i cimeli sono stati sistemati in due apposite sale che vengono aggiornate con sistematicità”.