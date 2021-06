Augusta, il ministro del Difesa Guerini a bordo della Cavour e della Queen Elisabeth attraccate al porto

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, oggi è a bordo della nave Cavour della Marina militare, da ieri ormeggiata al porto commerciale, di fronte all’enorme portaerei britannica Queen Elisabeth che da mercoledì staziona sempre allo scalo megarese. L’alto rappresentante del Governo italiano ha in programma due incontri bilaterali sulla Cavour, uno con il segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna Ben Wallace e l’altro con il ministro della Difesa nazionale della Repubblica di Turchia Hulusi Akar. A seguire un pranzo di lavoro dei i tre ministri della Difesa sulla nave britannica Hms Queen Elizabeth per discutere di “Nato 2030, un’agenda transatlantica per il futuro” con uno sguardo al prossimo vertice di Bruxelles del 14 giugno, la sicurezza marittima e la stabilità nell’area del Mediterraneo.

La presenza di due portaerei di così grande stazza e lunghezza, contemporaneamente ormeggiate al porto commerciale di Augusta è un evento straordinario, che si è potuto verificare grazie alla natura stessa dei fondali del porto ed alla lunghezza ed adeguatezza delle banchine, fanno sapere dall’ Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale che ha concesso l’approdo.

La porterei della Marina militare italiana Cavour, che andrà via oggi è ormeggiata alle banchine 2 e 3, ha una lunghezza di 244 metri ed una larghezza massima al ponte di volo di 39 metri. Il pescaggio è di 8.60 metri, assolutamente compatibile con i fondali di –12 metri.

Mollerà, invece, gli ormeggi lunedì l’ammiraglia della Royal Navy, la portaerei Hms Queen Elizabeth, in sosta ad Augusta prima di riprendere io viaggio verso l’Oceano Indo Pacifico. E ormeggiata alle banchine 6-7-8. Ha una lunghezza di 280 metri, una larghezza di 39 metri ed un pescaggio di 11 metri ed i fondali della banchina presso la quale sosta al porto commerciale di Augusta hanno una profondità di -13,80 metri, consentendo quindi un accosto agevole e sicuro.