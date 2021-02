Augusta, il ministero dell’Istruzione assegna 20 notebook al Ruiz

C’è anche l’istituto Ruiz di Augusta tra le 35 scuole della Sicilia che riceveranno nuovi dispositivi digitali dal ministero dell’Istruzione. In particolare alla scuola di via Catania arriveranno 20 notebook, che serviranno per la didattica digitale integrata e che sono stati assegnati a seguito della richiesta dell’istituto di poter disporre di ulteriori dispositivi, così come hanno fatto le altre scuole.

In provincia oltre ad Augusta sono stati assegnati 150 notebook al Majorana di Avola e altri dispositivi in 11 scuole del capoluogo: 70 notebook e 30 tablet al comprensivo Santa Lucia, 80 notebook e 26 tablet al Martoglio, 34 pc alla Vittorini, 10 al Giaracà, 10 all’Insolera, 20 al Gagini, 55 al Rizza, 30 al Cpia Alberto Manzi, 25 al Quintiliano, 30 rispettivamente al Federico di Svevia e al Fermi.

Nella Regione verranno assegnati complessivamente 1.194 Pc e 701 tablet.