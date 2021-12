Augusta, il Milite ignoto a 100 anni dalla sua nascita: conferenza al Ruiz con l’Unuci e il Museo della Piazzaforte

“1921-2021/100° anniversario della traslazione del milite ignoto al Vittoriale in Roma”. Questo è stato il tema della conferenza che si è svolta, nei giorni scorsi, all’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” in collaborazione con l’associazione “Unuci” e rivolta agli studenti delle quinte dei quattro indirizzi di studio che si sono alternati nell’aula magna, per questo appuntamento di Storia ed Educazione civica, previsto per il 28 ottobre, ma rimandato in seguito alla chiusura delle scuole per allerta meteo.

Il docente Paolo Trigilio ha introdotto gli ospiti dell’incontro: Rosario Partinico, presidente dell’Unuci sezione di Augusta, il segretario Santo Puleo e Antonello Forestiere, direttore del Museo della Piazzaforte che, insieme a Partinico, ha relazionato sulla vicenda politica, sociale e umana che portò alla nascita del milite ignoto. A un secolo dalla sepoltura al Vittoriano, si è voluto innanzitutto promuovere la promozione della memoria storica e i valori connessi al soldato senza nome, una delle troppe vittime della Prima guerra mondiale.

Forestiere ha ripercorso le tappe che portarono alla nascita dell’Ignoto militi, dalla proposta del generale Giulio Dohuet, al 28 ottobre 1921 quando ad Aquileia venne scelta da una delle tanti madri di ragazzi caduti in battaglia, Maria Bergamas, una salma tre le undici dei soldati ignoti giunti da Gorizia, poi tumulata a Roma sull’Altare della Patria al Vittoriano il 4 novembre.

L’omaggio al soldato senza nome italiano diventa nell’immaginario collettivo un simbolo di unità nazionale in un momento storico di grandi rivolgimenti politici e non fu il solo. Francia e Gran Bretagna inaugurano i loro monumenti un anno prima, gli Stati Uniti una settimana dopo l’Italia.

In un mondo sconvolto dalla Grande guerra, c’era il bisogno di ricordare il sacrificio di quella che è passata alla storia come “lost generation”. Ma ciò non bastò e nel giro di pochi anni nuove dittature e violenze esplosero e portarono inesorabilmente ad un nuovo conflitto mondiale.

Alla fine della conferenza gli alunni hanno, infatti, riflettuto sul perché oggi è importante ricordare un simbolo legato ad una guerra che papa Benedetto XV definì una “inutile strage”. Fare memoria di giovani caduti in nome della collettività affinchè gli uomini imparino che le guerre, anche se combattute in nome di grandissimi ideali, portano solo immani sofferenze.