Augusta, il Megara alla premiazione del concorso “Non c’è strada verso la pace: la pace è la strada”

L’11 maggio si è tenuta presso il Palazzo di Città la premiazione del Concorso “Non c’è strada verso la pace: la pace è la strada”, bandito dalla Commissione Continuità del Liceo “Megara” e rivolto alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio nell’ambito delle attività di orientamento in entrata.

Sono intervenuti per il Liceo “Megara”: la Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante; la docente referente Barbara Morbelli a nome della Commissione Continuità, composta da lei e i docenti Luana Barreca, Barbara Belfiore, Alessandro Brandino, Mariagrazia Bruno, Gabriella Lombardo e Giovanna Sutera; i Rappresentanti d’Istituto Anna Cardia, Ludovica Di Grande, Davide Giliberto, Lorenzo Passanisi.

Inoltre, hanno partecipato il Vicesindaco Biagio Tribulato, le Dirigenti Scolastiche prof.ssa Gloriana Rossitto del 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” e prof.ssa Valentina Lombardo del 3° Istituto Comprensivo “Domenico Costa”.

In un mondo attraversato da conflitti e divisioni, è fondamentale promuovere nei giovani una riflessione profonda sul valore della pace, del dialogo e della convivenza.

Il concorso ha avuto l’obiettivo di stimolare negli studenti una consapevolezza attiva e creativa su questi temi, offrendo loro l’occasione di esprimersi attraverso parole e pensieri personali.

I gruppi-classe partecipanti hanno realizzato uno spot pubblicitario della durata massima di 2 minuti coi quali hanno riflettuto sul significato della pace nella vita quotidiana, nella società, nei rapporti umani e internazionali.

Le domande che hanno stimolato la fantasia e la creatività degli adolescenti sono state: che cosa significa essere costruttori di pace? Quali gesti, parole o azioni possono contribuire alla costruzione di un mondo più giusto, solidale e pacifico?

Le classi premiate, una per ogni Istituto Comprensivo, sono state la 3^B dell’”Orso Mario Corbino”, la 3^A del “Domenico Costa”, la 3^A della “Principe di Napoli”.

La Commissione Orientamento ringrazia i Dirigenti Scolastici, i referenti dell’orientamento e il corpo docente delle scuole secondarie di primo grado per avere contribuito fattivamente al vasto ed entusiasta coinvolgimento dei giovanissimi scolari nel concorso e nell’intero ciclo di attività di orientamento.