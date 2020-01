Augusta, “Il mare d’inverno”: ripulita la spiaggia di Cala Paradiso dai rifiuti

Bottiglie, bicchieri e pezzi di plastica, tappi per latte di vernice, di cui una semipiena, bottiglie di vetro, cime di nylon, ma anche due pneumatici per auto e una carcassa di aspirapolvere. Sono i rifiuti raccolti domenica mattina alla cala Paradiso, la spiaggetta che si trova nell’omonima zona scelta dall’associazione di volontariato “Fare verde” per un intervento di pulizia straordinaria nell’ambito della XXIX edizione de “Il mare d’inverno: contro il “mare di plastica”, l’iniziativa nazionale promossa con il patrocinio della Commissione europea – rappresentanza per l’Italia, della Camera dei deputati, del ministero dell’Ambiente e della Guardia costiera.

“Si tratta dell’operazione di pulizia delle spiagge che Fare Verde realizza annualmente, – ha detto il referente augustano Filippo Tringali- per ricordare che l’inquinamento delle coste e dei mari italiani dura 12 mesi l’anno anche se fa notizia solo con la bella stagione, quando il mare serve ai bagnanti ed allo svago”. I volontari, compresi i cittadini che hanno aderito, armati di guanti e rastrelli, hanno passato a setaccio il tratto di spiaggia, sono stati censiti e differenziati i rifiuti raccolti per essere avviati, attraverso MegarAmbiente, al corretto smaltimento.

L’obiettivo era, dunque, ripulire il litorale ma anche “mantenere accesi i riflettori sugli scarichi fognari che, ancora nel 2020, alimentano il paradosso di un’ Isola senza mare. Augusta, ormai tra gli ultimi comuni in Sicilia, attende infatti il depuratore e il collettamento fognario da troppi anni”- ha proseguito Tringali

Come ha sottolineato il presidente nazionale Francesco Greco, “la pulizia delle spiagge è occasione per fare un censimento delle forme di inquinamento più diffuse e proporre soluzioni, come la reintroduzione del “vuoto a rendere” in linea con la decisione della Commissione Ue delle scorse settimane, – ha aggiunto– tese a rendere obbligatorio il riciclaggio degli imballaggi plastici, sì da ridurre la quantità di rifiuti prodotti e che si riversano in mare. Stando ai dati delle scorse edizioni nazionali de “Il Mare d’Inverno”, si registra un vero e proprio “mare di plastica”, i cui piccoli e piccolissimi pezzetti finiscono per essere ingeriti dai pesci, scambiandoli per plancton, e finendo così, sulle nostre tavole (negli scorsi mesi in Puglia in una balena spiaggiata furono ritrovati più sacchetti di plastica che pesci)”.