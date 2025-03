Augusta, “Il mare colore veleno”: sarà presentato al Comune il libro sull’inquinamento industriale

Sarà presentato lunedì, 24 marzo, alle 17.30, nel salone di rappresentanza del Comune “Rocco Chinnici” il libro di Fabio Lo Verso “Il mare colore veleno”, un viaggio-inchiesta sull’inquinamento nella zona industriale. L’iniziativa è del Comitato stop veleni che dialogherà in collegamento con l’autore e che ha invitato tutte le scuole: a ciascun dirigente scolastico verrà data in omaggio una copia del libro per poterla inserire successivamente nelle biblioteche delle loro scuole di appartenenza per metterle a disposizione degli alunni.

Inoltre sono stati invitati a partecipare i sindaci dell’ Area ad elevato rischio di crisi ambientale (Aerca) Augusta, Priolo Gargallo, Siracusa, Floridia e Solarino .

All’incontro saranno presenti anche rappresentanti dell’associazione dei Pescatori augustani, Mimmo Patania e Salvatore Strazzulla che porteranno una loro testimonianza sul tema. Interverrà, infine, padre Palmiro Prisutto, memoria storica della questione ambientale territoriale, insignito tra l’altro dei premi “Cidu” per i diritti umani, e “Nenni” per le alte qualità morali e umane per la difesa dei diritti dei più deboli, instancabile portavoce dei più nobili principi di salvaguardia e tutela del creato. Il Comitato invita a partecipare tutta la cittadinanza.