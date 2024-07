Augusta, “Il mago di Oz” al Corbino: si conclude il progetto “Agenda sud”

La messa in scena de “Il mago di Oz” nel cortile del plesso “Monte 1”, ha ufficialmente chiuso le attività legate al progetto “Agenda sud” realizzate al secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino diretto da Maria Giovanna Sergi. Il progetto, avviato con decreto del ministro dell’Istruzione e del merito lo scorso 30 agosto, è stato rivolto alle scuole statali ed è stato finalizzato al superamento dei divari negli apprendimenti tra nord e sud Italia, garantendo pari opportunità d’istruzione alle studentesse e agli studenti su tutto il territorio nazionale.

Al Corbino è stato rivolto agli alunni della scuola Primaria ed ha avuto l’obiettivo di realizzare un percorso multidisciplinare di formazione e reinserimento degli alunni che è passato attraverso l’alfabetizzazione informatica e la creatività digitale, il recupero delle competenze di base di italiano e delle competenze di base di matematica e attività di programmazione (coding) e l’approfondimento della lingua inglese per il raggiungimento di certificazioni.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una trasformazione della popolazione scolastica e ad un cambiamento delle esigenze formative ad essa connesse e, per tali motivi, è divenuta necessaria e pressante l’esigenza di costruire dei curricoli specifici di recupero e potenziamento anche per consentire di coprire le differenze tra gli alunni, per consentire a tutti di raggiungere il successo formativo”- fa sapere la scuola che ha attivato 6 moduli di 30 ore.

“Il mago di Oz”, docente esperto Cettina Messina e tutor Antonietta Zoncheddu, è stato il prodotto finale del modulo di 60 ore Il “teatro fa scuola” ed è stato finalizzato a promuovere le attività teatrali in classe, per una didattica innovativa e culturalmente stimolante, che si è trasformata in strumento formativo polivalente capace di aiutare i ragazzi a comprendere le proprie emozioni ma anche il mondo che li circonda.