Augusta, il maggiore Santuccio riceve il premio “Covid warrior awards”

Lo spirito di Visvamitra Awards of Excellence è quello di riconoscere e premiare chi si è distinto nella condivisione del proprio successo e delle proprie capacità con la società.

L’edizione 2019, organizzata da Yoga Vidya Onlus insieme al Comune di Siracusa, è stata un grande successo ma l’emergenza Covid-19 e le norme attualmente previste dai Dpcm non hanno consentito lo svolgimento dell’evento previsto per il 2020, costringendo l’organizzazione a posticipare l’edizione 2020 al 2021.

Malgrado ciò, l’organizzazione ha voluto istituire il premio speciale “Covid Warrior Awards”, riservandolo a coloro che, in silenzio e lontano dai riflettori, si sono particolarmente prodigati per proteggere il prossimo curando il mantenimento dei servizi essenziali ed evitando il peggio.

Tra le Forze dell’Ordine il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Stefano Santuccio, comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta, per l’ottima gestione delle emergenze Covid operata nell’ambito del suo territorio. Il Maggiore Stefano Santuccio, siracusano, di 47 anni ha alle sue spalle una lunga esperienza tra le fila dell’Arma dei Carabinieri, avendo prestato servizio in diverse sedi del sud Italia conoscendo così le esigenze della gente e dei vari territori. Tornato nella sua provincia di origine da circa un anno e mezzo, prendendo il comando della compagnia Carabinieri di Augusta ha subito dovuto affrontare l’emergenza sanitaria tuttora in corso, distinguendosi per determinazione e capacità organizzativa.

Ieri, nel suo ufficio presso la caserma dei Carabinieri di via Aldo Moro 7 ad Augusta, ovviamente nel rispetto delle misure di contenimento del virus, il maggiore Santuccio ha ricevuto dalle mani dell’Avvocato Stefano Pipitone, rappresentante e coordinatore della Onlus, la targa a lui indirizzata.