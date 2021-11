Augusta, il liceo Megara promosso dalla classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli

Il liceo Megara, che si suddivide in quattro indirizzi (Classico, Scientifico, delle Scienze umane e Linguistico) è stato promosso anche quest’anno da Eduscopio, la piattaforma online gestita dalla Fondazione Agnelli che assegna ogni anno dei punteggi alle scuole italiane. L’ottima valutazione, in particolare, con un indice di 71,71 riguarda l’indirizzo del classico, che si è posizionato al primo posto tra le scuole superiori esaminate nell’area di riferimento di 30 chilometri da Augusta, secondi gli indirizzi dello Scientifico e delle Scienze umane.

L’obiettivo prioritario del progetto Eduscopio consiste nella raccolta e catalogazione dei dati relativi all’andamento scolastico degli studenti di scuola superiore in rapporto alle possibilità di successo negli studi universitari e/o nell’inserimento lavorativo. Le comparazioni così ottenute forniscono preziosi indicatori valutativi sia per gli istituti che per le famiglie all’atto dell’iscrizione.