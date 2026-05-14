Augusta, il liceo Megara in prima linea alla Festa del Libro e della Lettura

L’8 e il 10 maggio Il Liceo “Megara” ha partecipato in prima linea alla Festa del Libro e della Lettura, organizzando nell’androne del Palazzo di Città e in Piazza D’Astorga numerosi e coinvolgenti momenti di promozione della lettura e di riflessione e condivisione culturale.

L’anno scorso la nostra scuola, tramite la docente referente Anna Lucia Daniele, ha aderito al Patto di Lettura promosso dall’Amministrazione Comunale con il Sindaco Giuseppe Di Mare e gli Assessori alla Cultura Giuseppe Carrabino e all’Istruzione Biagio Tribulato, assieme a istituzioni scolastiche, associazioni culturali ed enti di volontariato di Augusta.

Le prime attività si sono svolte l’8 maggio e hanno declinato in varie sfaccettature il tema “Ogni libro è una creatura viva” scelto per la 16^ edizione della campagna nazionale “Maggio dei libri”, portata avanti dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura.

Beatrice Sicari (4^BL) e la 4^CS, guidate dalle docenti Luana Barreca e Giovanna Scala, hanno dato vita alla performance “Parole in scena, quando la lettura diventa teatro”.

È stata un’attività laboratoriale incentrata sulla lettura, analisi e drammatizzazione di passi scelti della Prima Catilinaria di Marco Tullio Cicerone e del De Catilinae coniuratione di Gaio Sallustio Crispo, finalizzata ad approfondire il contesto storico-politico della congiura di Catilina e a sviluppare competenze espressive, interpretative e comunicative attraverso la messa in scena dei testi latini.

4^CS e 5^AC, insieme con la docente Maria Adelaide Scacco, hanno assistito alla presentazione di “Quel che facciamo dell’amore” di Massimo Maugeri.

Federica Lombardo (5^AC) ha letto alcuni stralci del romanzo, “fluido e ipnotico” come è stato definito nella candidatura al Premio Strega, che in un intreccio di musica, memoria e affetti lontani affronta un tema aspro e ancora tristemente contemporaneo: il razzismo nei confronti degli afroamericani, o meglio il suprematismo bianco.

Ludovica Benevento (5^AC) ha presentato la sua opera prima “Orologio etico”, affiancata dalle docenti Gabriella Lombardo e Maria Adelaide Scacco.

Questo prodotto della maturazione personale e culturale della ragazza, ispirato dall’amore per le lettere e la filosofia, conduce il lettore all’interno di un tribunale in cui il tempo si ferma e l’umanità stessa viene messa sotto processo e lo esorta a porsi una domanda radicale: chi siamo quando nessuno ci guarda, quando la legge non basta, quando qualcosa di più grande chiede conto delle nostre scelte?

Anastasia Amara e Lorenzo Maria Ballotta (3^AC), coordinati dalla docente Jessica Di Venuta, hanno inscenato alcuni pezzi de “L’arte di essere fragili” di Alessandro D’Avenia durante l’evento organizzato con il Rotary Club Augusta nell’ambito del progetto DEI.

In questo viaggio dentro quel “buio luminoso” che appartiene a tutti noi avente per cuore il dialogo con la Ginestra, attraverso le parole di Giacomo Leopardi interpretate con rara sensibilità, i ragazzi hanno ricordato che la felicità non è una scienza esatta, ma un compimento, e che non siamo chiamati a essere invincibili o perfetti, ma a restare “invincibilmente fragili e imperfetti”.

Il filo rosso degli interventi del 10 maggio, coordinati dal docente Sebastiano Sardo, è stato il tema “Dalla parte degli ultimi”, un invito a riflettere sul valore dell’inclusione, della giustizia sociale e del ruolo educativo della scuola tramite il pensiero educativo e civile di autori e testimoni che continuano a parlare alle nuove generazioni.

Giulia Maria Arena (1^AC) e Flavio Sicurello (2^AC) hanno interpretato alcuni brani di “Lettera a una professoressa” di Don Lorenzo Milani, selezionati dal docente Salvatore Ranno.

Vanessa Di Mare (1^ASU), Vittoria Di Grande, Caterina Gianino (1^AL) e Christian Occhipinti (2^AL) hanno recitato alcuni estratti di “Vi auguro di essere eretici – Don Luigi Ciotti, una vita in cammino” di Antonio Mira, scelti dal docente Sebastiano Sardo.

Le docenti Chiara De Fino, Sabrina Emanuele, Ester Sbona, Nivea Tringali hanno declamato alcuni frammenti di “Diario di scuola” di Daniel Pennac, selezionati dalla docente Sabrina Emanuele.