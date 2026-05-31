Augusta, il liceo “Megara” ha ottenuto una menzione di merito nei concorsi “Labtop” e “Circuitando”

Il Liceo “Megara” ha ottenuto una Menzione di Merito nei concorsi “Labtop” e “Circuitando”, indetti dalla sezione di Catania, Giarre e Riposto dell’AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica) nell’ambito della X edizione della Mostra di scienze “Sperimentare giocando, conoscere sperimentando”, avvenuta quest’anno in modalità on line.

Il duplice riconoscimento è arrivato grazie a due video di esperimenti di Fisica in laboratorio, prodotti dagli studenti sotto la supervisione della docente referente Jolanda Coralli ed esposti alla mostra virtuale. Giulia Boellis e Chiara Maria Tempio della 5^B del Liceo Scientifico hanno realizzato il video “Il grande mistero del dualismo onda-corpuscolo” per il concorso “Labtop”. Anna Cardia, Sofia Garilli, Clara Prisutto, Vincenzo Roggio e Giulia Zanti della 4^C del Liceo Scientifico hanno girato il video “Come giocare con la corrente” per il concorso “Circuitando”.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante, la docente referente del Dipartimento di Matematica e Informatica Stefania Caramagno e l’intera comunità liceale si complimentano con gli studenti per il brillante risultato conseguito, che senza dubbio li motiverà ad appassionarsi ancora di più alla Fisica!