Augusta, il Liceo “Megara” conquista il 3° posto al Concorso “Conoscere per amare e difendere”

Le studentesse del Liceo Classico “Megara” Swami D’Amico, Giulia Grasso (3^A), Marta Micari (4^A) e Vittoria Purgino (5^B a.s. 2024/2025) si sono classificate al 3° posto nella sezione artistico-multimediale della 5^edizione del concorso “Conoscere per amare e difendere” con il video “Megara Hyblaea: un bene comune da valorizzare e tutelare”.

Il concorso è stato bandito dalla Consulta Provinciale degli Studenti in collaborazione con il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai e l’Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa e, con il tema “La Sicilia – I siti dell’immaginario storico”, ha mirato a far riscoprire e indagare beni, percorsi artistici e luoghi non necessariamente noti del territorio della provincia di Siracusa per una sua più consapevole fruizione e per un rafforzamento della coscienza storico-artistica dei giovani.

Il filmato contiene le riprese di una coreografia eseguita dalle ragazze presso gli scavi archeologici di Megara Hyblaea sotto l’egida della docente di Scienze Naturali Jessica Di Venuta ed è stato realizzato in sinergia con la sezione di Augusta dell’Associazione Nazionale Italia Nostra, avente come presidente la stessa prof.ssa Di Venuta.

I Rappresentanti del Liceo “Megara” alla Consulta Provinciale degli Studenti Giaele Iurianello (4^CS) e Lorenzo Passanisi (5^AS) hanno ritirato il premio a nome della scuola durante la cerimonia di premiazione, svoltasi il 18 novembre presso l’Auditorium del Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante ha dichiarato: “Questo successo dimostra la creatività e la sensibilità delle nostre giovani generazioni verso il patrimonio storico e artistico del territorio aretuseo. Ringrazio la Prof.ssa Jessica Di Venuta che con la sua supervisione ha reso possibile questa pregevole opera. Complimenti a tutte!”