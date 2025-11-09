Augusta, il liceo “Megara” al 1° posto al Contest “Stop alle dipendenze! Il coraggio della libertà”

Il 5 novembre la classe 3^A del Liceo Classico “Megara” si è classificata al 1° posto del Contest “Stop alle dipendenze! Il coraggio della libertà” nella categoria Performance artistica-teatrale con l’elaborato “Ancora 5 minuti”, scritto e interpretato dalla studentessa Anastasia Amara con la regia della docente Jessica Di Venuta.

Il concorso è stato indetto nell’ambito del Progetto @Lab_School, promosso dalla Rete Salus Scuole SHE (School for Health in Europe) Sicilia, finanziato dall’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale e coordinato dall’Usr.

La premiazione è avvenuta presso il Teatro Città della Notte alla presenza della Dirigente dell’USR Sicilia Ambito X dott.ssa Luisa Giliberto, della DS dell’Istituto Comprensivo “G.E. Rizzo” di Melilli (scuola capofila della rete SHE) prof.ssa Angela Fontana e, per la nostra scuola, della DS prof.ssa Fabrizia Ferrante e delle docenti Chiara De Fino e Jessica Di Venuta.

“Il progetto per il contest” ha spiegato Anastasia “è nato da una conferenza toccante tenuta a scuola e si è trasformato in un percorso di consapevolezza e di verità. Affrontare il tema delle dipendenze ci ha insegnato che dietro ogni errore, ogni paura e ogni silenzio, c’è sempre una storia che merita di essere ascoltata. Ringrazio sinceramente la Preside per la sua presenza attenta e per il sostegno costante, e la carissima referente prof.ssa Di Venuta, che con passione e dedizione è stata una guida fondamentale in ogni momento del percorso. Grazie alle riflessioni scaturite dall’attività ho compreso a pieno che parlare di dipendenza è un modo per rompere il muro del giudizio, per trasformare il dolore in consapevolezza e ricordare che la libertà non è assenza di catene, ma la forza di scegliere anche quando fa paura, anche quando sembra troppo tardi. Perché a volte solo 5 minuti possono bastare non per cadere di nuovo, ma per scegliere di rinascere”.

“Sono onorata di aver ricevuto questo importante riconoscimento – ha dichiarato la DS “La 3^A del Liceo Classico ha saputo trasformare un tema tanto complesso e delicato come quello delle dipendenze in un’opera teatrale intensa e significativa. Il monologo, scritto e interpretato da Anastasia, nega consapevolmente ogni speranza: “l’unica cura è non varcare la soglia. È un messaggio forte e diretto, che con orgoglio porteremo alla finale regionale di dicembre”.

“Il riconoscimento nasce da un solido progetto che ha saputo unire creatività, passione e senso civico” ha affermato la prof.ssa Loredana Modica dell’Istituto Comprensivo “G.E. Rizzo” “Un risultato che premia non solo il talento, ma anche il lavoro costante e sinergico di un’intera comunità educante che ha trasformato le idee in emozione e in messaggio educativo.”