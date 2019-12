Augusta, il Leo club in piazza Duomo per la raccolta fondi nazionale “Leo for Safety & Security”

Il Leo club di Augusta, così come gli altri club service italiani è sceso in piazza domenica scorsa e ha distribuito i “PandoLeo” per raccogliere fondi in favore del service “Leo for Safety & Security, un progetto a livello nazionale che prevede l’acquisto di strumenti ad hoc per potenziare gli enti di primo soccorso italiani e migliorare le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e primo soccorso di strutture pubbliche e private.

“I continui tagli apportati al finanziamento delle strumentazioni di cui si dotano gli enti di primo soccorso italiani (Protezione civile, Croce rossa, Guardia costiera, Soccorso alpino, Croce verde) – fa sapere Elvira Sangiorgi, che guida il club service megarese presente in piazza insieme ai componenti del consiglio direttivo, Giorgio e Marco Failla, Domenico Sangiorgi e Andrea Pulia –costringono questi ultimi a lavorare in condizioni di estremo disagio, utilizzando dispositivi ed attrezzature mal funzionanti o obsolete. Per di più, i tagli alla spesa pubblica colpiscono di conseguenza anche gli edifici pubblici da noi frequentati quotidianamente come scuole, ospedali, Asp, centri sportivi, uffici comunali e mettono questi ultimi in condizione di dover dare precedenza ad esigenze strutturali o materiali che talvolta scavalcano la necessità di aggiornare ed adeguare le proprie dotazioni di sicurezza nel rispetto degli standard dettati dalla normativa vigente”

Grazie al progetto Leo for Safety & Security ciascun Leo club potrà donare strumenti che faranno parte di un kit tecnico scegliendo, in base alle esigenze e alle necessità del proprio territorio, gli articoli da un catalogo ampio e variegato, strutturato e pensato in base alle più recenti tecnologie e in base alle normative vigenti in ambito di sicurezza. “Ringraziamo i cittadini augustani che, avendo accolto con favore la nostra iniziativa, contribuiranno al perseguimento degli obiettivi del progetto”– conclude la presidente.