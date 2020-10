Augusta, il golfo canale di Brucoli e la nuova vita del faro nelle immagini di Linea Blu, su Raiuno

Dal porticciolo di Brucoli, dove in tanti nel tentativo di recuperare le loro barche morirono nel bombardamento dei tedeschi del 17 luglio 1943, al piccolo faro che si trova all’estremità della piazza davanti al castello aragonese, tornato a nuova vita dopo decenni di degrado con il progetto “Valori paese fari” dell’Agenzia del demanio che, con un bando, lo ha affidato in concessione a un privato per 50 anni, non dimenticando l’inquinamento marino, la mancanza di depurazione e la necessità di tutelare e bonificare il mare.

Le telecamere della Rai con il programma di “Linea Blu”, andato in onda oggi pomeriggio, alle 14, sulla rete ammiraglia, sono arrivate nel borgo marinaro di Brucoli per raccontare frammenti del passato del piccolo borgo di pescatori e mostrare anche la nuova vita del faro, datato 1911. Assieme ai piccoli locali annessi che un tempo ospitavano il custode, è stato ristrutturato in chiave moderna e turistica, per diventare “una light house” a 5 stelle, che proprio durante la visita di Donatella Bianchi e della sua troupe è stato inaugurato. E conosciuto così, nella sua nuova veste, anche dai brucolani.

Sullo sfondo le immagini del golfo canale e delle sue grotte, in un breve viaggio sulla barca di Salvatore Amenta, in quel mare che aveva “i colori del pavone cantati da Tomasi di Lampedusa”, e in quell’ “isola senza mare”, come l’ha definita don Palmiro Prisutto, l’arciprete della chiesa Madre che ha fatto il punto sulla situazione ambientale.

Una storia, quello del borgo marinaro, che si è intrecciata con i racconti da Ortigia e dell’Area marina protetta del Plemmirio, a Siracusa.

clicca qui per vedere la puntata: https://www.raiplay.it/video/2020/10/Linea-Blu—Siracusa-e23233e0-fc8a-43a9-a9ab-1726aa65435f.html