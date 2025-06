Augusta, “Il giardino di Gabriele”: inaugurato al Corbino un parco giochi in memoria del piccolo di 4 anni

Si chiama “Il giardino di Gabriele”, in memoria del bimbo di appena quattro anni venuto a mancare, a dicembre del 2023 per un male incurabile, il piccolo parco giochi inaugurato ieri mattina al plesso “Francesca Morvillo” dell’ istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” di Monte Tauro, su iniziativa della famiglia in sinergia con la scuola e l’amministrazione comunale.

“Il giardino di Gabriele” è stato realizzato come spazio ludico interattivo e inclusivo per tutti i piccoli alunni dell’istituto che abbiamo tanto a cuore, nella speranza che possa creare aggregazione e svago e possa rappresentare un luogo fatto di giochi, colori e libertà”.- ha detto papà Andrea Coria che ha espresso gratitudine all’amministrazione, in particolar modo al vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Biagio Tribulato, presente all’inaugurazione, oltre alla famiglia, insieme alla dirigente scolastica Mara Giovanna Sergi, ad alunni e docenti e anche al parroco della chiesa di Brucoli, don Francesco Trapani che ha benedetto i giochini.

“Ringraziamo inoltre la preside Maria Giovanna Sergi e il corpo docente tutto, la cui sensibilità e vicinanza ci hanno fatto sentire parte di una grande famiglia di cui abbiamo percepito sempre il supporto. Intendiamo inoltre ringraziare significativamente e di vero cuore tutte le aziende sponsor che, con il loro contributo concreto, hanno permesso la realizzazione di tutto ciò” – ha aggiunto.