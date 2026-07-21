Augusta, il futuro dell’ex Hangar Dirigibili: un seminario per la rigenerazione urbana

Attualità · Appuntamento

Restituire alla collettività uno dei simboli più affascinanti dell’archeologia aeronautica del Novecento. È questo l’obiettivo ambizioso che muove il secondo seminario itinerante dal titolo “Paesaggio, Città e Architettura: conoscere per valorizzare”, che si terrà domani alle 11 al Palazzo San Biagio di Augusta.

L’ex Hangar Dirigibili, progettato nel 1917 dall’ingegner A. Garboli, non è solo una rara testimonianza architettonica nel bacino del Mediterraneo, ma rappresenta il fulcro di un complesso militare oggi in stato di abbandono che attende di essere rivitalizzato per usi civili. L’iniziativa nasce da un’azione congiunta tra l’Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch) Sezione Sicilia, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Augusta.

La sfida lanciata dagli organizzatori è quella di costruire una “piattaforma di conoscenza” per definire nuovi scenari di valorizzazione. L’idea di fondo è che il recupero dell’Hangar non possa prescindere dal legame con il porto di Augusta, le trasformazioni logistiche e il prezioso contesto delle riserve naturali e dei parchi archeologici circostanti.

L’obiettivo finale è ambizioso: trasformare l’imponente struttura in un luogo multifunzionale capace di ospitare attività culturali, creative, formative e imprenditoriali, diventando un punto di riferimento sia per i turisti che per la comunità locale. Il percorso tracciato dal seminario segue una direttrice chiara: conoscere, interpretare, recuperare, riusare e, infine, progettare.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose autorità e professionisti del settore. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, e ai rappresentanti delle Soprintendenze, dei Parchi Archeologici e degli ordini professionali di ingegneri, architetti e agronomi.

I lavori entreranno nel vivo con gli interventi di Silvano Arcamone (Direttore Agenzia del Demanio Regione Sicilia), Giuseppe Carrabino (assessore alla Cultura di Augusta) e della paesaggista Sabrina Anna Toscano. Seguirà una tavola rotonda tecnica che affronterà temi cruciali come il restauro dell’architettura moderna, la sostenibilità economica e sociale e le nuove connessioni spaziali del sito.

L’incontro, moderato dalla presidente di IN/Arch Sicilia Mariagrazia Leonardi, rappresenta non solo un momento tecnico — con la previsione di crediti formativi (CFP) per gli iscritti agli ordini — ma un vero e proprio invito alla cittadinanza e agli studiosi per costruire insieme una “comunità di progetto” attorno al futuro di questo gigante del Novecento