Augusta, il femminicidio della baronessa di Carini: il liceo Megara incontra la scrittrice DiQuattro

Si è svolto nei giorni scorsi a palazzo San Biagio l’incontro degli alunni delle prime del liceo Megara con la scrittrice e direttrice teatrale Costanza DiQuattro per un dialogo sul suo romanzo “La Baronessa di Carini”. I due piani temporali su cui si sviluppa il testo, il vissuto della baronessa Laura Lanza nel Cinquecento e il presente di una scolaresca, si incontrano e aprono al pubblico di lettori la possibilità di riflettere su tante tematiche attuali, in primis quella del femminicidio, che è centrale nel romanzo.

L’autrice ha subito conquistato l’uditorio e lo ha condotto con piacevolezza ad interloquire sull’importanza dello studio e imprescindibilità dell’impegno nella vita per la realizzazione personale, sulla costruzione di un’identità non omologata e non legata a comuni stereotipi, sulla necessità di conoscere la storia che è sempre magistra vitae. Tra poesie ispirate alla storia letta, domande e riflessioni sono scaturite la profondità dei ragazzi e la generosità dell’autrice nel dialogare con loro con calore talvolta materno e nell’attualizzare e toccare con sensibilità gli argomenti delle loro richieste.

Dall’incontro, moderato dalle docenti Nicoletta Privitera, referente del Dipartimento di lettere, Cassandra Carriglio e Gabriella Lombardo, è emerso come la lettura di un testo offra l’opportunità di confrontarsi con mondi lontani/vicini ed esperienze di vita, aiuti a crescere, a pensare, ma anche a scrivere. Le docenti Gabriella Fassari, Sabina Franco e Floriana Solano hanno guidato gli alunni nella lettura del testo e collaborato alla realizzazione dell’incontro.