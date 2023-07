Augusta, il costone di levante sarà riqualificato: finanziato il progetto di 5 milioni di euro con il Pnrr

Sarà messa in sicurezza e riqualificata la costa di levante, che da tempo presenta evidenti problemi di smottamento lungo tutta la scarpata. E’ stato, infatti, finanziato con i fondi del Pnrr e per l’intero importo di 5 milioni di euro il progetto presentato dal Comune che l’anno scorso ha partecipato ad un bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza contro il dissesto idrogeologico. “E’ arrivato il decreto, il progetto è pronto, aspettiamo i pareri degli enti interessati e faremo la gara- ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare – finalmente poniamo fine ad un problema difficile che deve essere risolto e non lo è mai stato in questi anni, chi va alla marina di levante vede quanto pericolo c’è”.

Il progetto per la realizzazione di opere di difesa della costa di levante dell’isola interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico dovuto all’erosione marina è stato approvato l’anno scorso. Dopo un prima approvazione del 2020 del progetto di fattibilità tecnica- economica, l’anno successivo è stato rivisto con l’obiettivo non solo di difendere la costa ma anche di realizzare degli interventi di rigenerazione urbana delle aree limitrofe.

“Il progetto è stato redatto con i fondi che ogni anno lo stato mette a disposizione dei comuni per la progettazione per interventi vari – aveva dichiarato il sindaco – Servirà a mettere in sicurezza tutto il costone che va dalla spiaggetta delle Grazie a Punta Carcarella e che oltre a risolvere i problemi di rischio e smottamento prevede anche una riqualificazione di tutta l’area con l’abbellimento della costa, la realizzazione anche di una pista ciclabile, delle piazzette previste, del lungomare”.

Interventi importanti anche se rimane prioritaria la messa in sicurezza della scarpata, che con il passare del tempo scivola sempre più a mare e mostra sempre di più la sua fragilità. Una riqualificazione generale, che fa il paio anche con la possibilità di non avere, un giorno, più gli scarichi fognari a mare nel tratto della spiaggetta che insiste nel primo tratto del Lungomare, quando sarà realizzato il depuratore.