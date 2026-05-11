Augusta, il Corbino in campo contro la fame: studenti protagonisti di una grande gara solidale

Il 2° Istituto Comprensivo “O.M. Corbino” ha aderito per l’anno scolastico 2025/26 al progetto didattico Corsa Contro la Fame, inserendolo nel proprio piano dell’offerta formativa. Il progetto coinvolge tutti gli studenti dell’istituto e lega i valori dello sport a quelli della solidarietà e della responsabilità nei confronti di chi vive condizioni difficili.

L’iniziativa, che si svolge in più nazioni, è stata creata dalla Fondazione “Azione contro la fame”, un’organizzazione umanitaria internazionale con oltre 40 anni di impegno a favore di Paesi afflitti dalla fame.

Le attività del progetto sono suddivise in diverse fasi. Dopo l’iscrizione dell’Istituto, si sono svolti degli incontri didattici con i formatori di Azione Contro la Fame che, mediante un approccio coinvolgente e partecipativo, hanno offerto agli studenti un’esperienza interattiva e interdisciplinare sui temi della fame, della malnutrizione, del cambiamento climatico e della povertà. Sono stati usati esempi concreti, video e testimonianze per stimolare il confronto attraverso brainstorming e discussioni. Le attività laboratoriali e l’apprendimento cooperativo hanno aiutato i ragazzi a sviluppare competenze fondamentali, rendendoli più consapevoli dell’impatto delle proprie azioni quotidiane sull’ecosistema globale e sulle vite delle persone in Paesi lontani.

Al termine della fase didattica, gli studenti sono stati chiamati, attraverso la consegna del passaporto solidale, a sensibilizzare a loro volta parenti e conoscenti, che sono diventati loro sponsor, tenuti a rispettare le promesse di donazione dopo che i bambini ed i ragazzi avranno preso parte all’evento finale, la CORSA CONTRO LA FAME, appunto, che si svolgerà venerdì 15 maggio presso il Centro Sportivo Fontana. In questa giornata tutto l’Istituto sarà riunito al Campo per una corsa solidale, che vedrà gli studenti impegnati a moltiplicare i proventi delle promesse di donazione. Gli sponsor, infatti, hanno promesso una cifra per ogni giro di Corsa (o challenge sportiva equivalente) che sarà completato dallo studente. Più giri completi, più donazioni! Una giornata di festa che vedrà coinvolti alunni, personale e famiglie, che insieme contribuiranno con la loro fatica a quest’azione di solidarietà, al termine della quale, conosciuto il totale della raccolta, sarà possibile sapere quanti bambini della Repubblica Centrafricana (Paese destinatario della Corsa 2026) saranno stati salvati facendo festa insieme.

Azione contro la Fame, infatti, garantisce che 30 euro sono sufficienti a salvare un bambino dalla malnutrizione mediante porzioni di cibo terapeutico.

La Dirigente Scolastica, Gloriana Russitto, promotrice dell’iniziativa dichiara: “A Natale avevamo condiviso l’idea di doverci impegnare per i bambini più sfortunati dei nostri. La Corsa ci dà quest’opportunità. Non vedo l’ora che sia venerdì e mi sento di ringraziare sin d’ora tutti coloro che con grande entusiasmo stanno già adoperandosi per la riuscita della manifestazione. Il Corbino è solidale. C’è da esserne felici”.