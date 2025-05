Augusta, il Consiglio tratta solo alcuni punti e si aggiorna. È polemica con l’opposizione

È stata aggiornata al prossimo 28 maggio la seduta del Consiglio comunale che si è riunito ieri mattina a palazzo San Biagio e ha trattato solo alcuni punti. E scoppia la polemica con i consiglieri dell’opposizione Roberta Suppo e Salvatore Blanco del Movimento 5 stelle e Giancarlo Triberio e Milena Contento del Pd.

“Si è finalmente riunito il Consiglio Comunale, ma solo parzialmente – dicono i 4 -. Su proposta del presidente del Consiglio, a causa di alcune defezioni strategiche all’interno della maggioranza, la seduta è stata aggiornata al prossimo 28 maggio, impedendo così la discussione di un punto all’ordine del giorno di grande rilevanza per cittadini e imprese del territorio: i risarcimenti per i danni provocati dall’uragano Gabry. Ancora una volta la maggioranza che sostiene il sindaco Di Mare dimostra di anteporre logiche politiche e di equilibrio interno alla reale tutela degli interessi della comunità”.

Replica il presidente Marco Stella che precisa che la delibera in discussione “non riguarda i risarcimenti ai cittadini, ma il ciclone Gabry di fine gennaio di quest’anno ed è una rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per far fronte a tutte le emergenze che si sono verificate. Lavori già fatti e pagati e di cui si deve rendere conto alla Regione. Quindi nessuna penalizzazione per gli augustani, piuttosto massima attenzione come sempre. Il rinvio è stato dettato esclusivamente da motivi di carattere tecnico e si è allungato un po’ di più per l’imminente festa del patrono San Domenico”.