Augusta, il Consiglio comunale torna a riunirsi lunedì. Giurerà il nuovo consigliere M5S

Dopo oltre un mese tornerà a riunirsi lunedì 10 luglio, alle 17, 45 il consiglio comunale di palazzo San Biagio convocato dal presidente Marco Stella che prevede, come primo punto all’ordine del giorno, la surroga del consigliere comunale del Movimento 5 stelle Chiara Tringali che si è dimessa a giugno. Al suo posto subentra come primo dei non eletti Uccio Blanco, già consigliere comunale nella passata legislatura.

Dopo il giuramento e la convalida del neo consigliere si tratterà della ratifica della delibera di giunta municipale sulle variazioni di bilancio e al Dup 2023/2025 relative alla concessione di un contributo da destinare a indagini geognostiche e per le verifiche strutturali volte all’ottenimento della certificazione di vulnerabilità sismica negli edifici adibiti ad uso scolastico.

Durante la seduta verrà data comunicazione del prelevamento del fondo di riserva effettuato con due determine sindacali.