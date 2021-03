Augusta, il Consiglio comunale rimane così com’è: il Tar respinge il ricorso

Il Consiglio comunale rimane così come si è insediato lo scorso novembre. La ha deciso la seconda sezione del Tar di Catania, che ieri ha respinto il ricorso presentato da otto aspiranti alla carica di consigliere e candidati nelle liste collegate al sindaco Peppe Di Mare Marco Meloni, Norma Valmarin, Maria Amara, Graziella Firrincieli, Maria Scivoletto, Stella Mastronuzzi, Cinzia Saraceno, Massimiliano Battaglia. Gli otto chiedevano l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del 9 novembre scorso, ritenendolo “illegittimo per difetto di presupposto e motivazione” nella parte in cui ha assegnato i seggi elettorali con il metodo proporzionale e non attribuendo il premio di maggioranza – il 60% dei seggi, cioè 14 seggi su 24- alle liste collegate al candidato sindaco eletto al turno di ballottaggio Di Mare. Il premio di maggioranza non era scattato perchè due liste che al primo turno avevano appoggiato il candidato a sindaco Massimo Carrubba, al secondo turno si erano apparentate con lo sfidante di Di Mare Pippo Gulino.

Ieri si è svolta l’udienza in cui si è discusso il ricorso patrocinato dagli avvocati Roberta Meloni e Felice Giuffrè, e promosso nei confronti dei consiglieri comunai che siedono a palazzo San Biagio Maria Grazia Patti, Roberto Conti, Margaret Amara, Giuseppe Tedesco, rappresentati dall’avvocato Salvatore Virzì, Salvatore Errante non costituito in giudizio, Roberta Suppo, Chiara Tringali, rappresentati e difesi dall’avvocato Carmelo Barreca, Mariangela Birritteri, Giuseppe Montalto, difesi dagli avvocati Stefano e Maurizio Polizzotto e Antonietta Sartorio.

L’impugnativa ruota intorno alla questione della determinazione, all’esito del turno di ballottaggio in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, della “deroga” all’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto e, in particolare, se ai fini del superamento del “50 per cento dei voti validi” da parte delle “altre” liste si deve fare esclusivo riferimento ai risultati del primo turno (come sostenuto dai ricorrenti) ovvero si deve tenere conto dell’esito complessivo della consultazione elettorale, venendo in rilievo, nel secondo caso, gli ulteriori apparentamenti/collegamenti tra liste definiti in vista del turno di ballottaggio.

“Nella fattispecie in esame – scrivono i giudici Francesco Brugaletta, (presidente) Agnese Anna Barone, consigliere estensore, Salvatore Accolla, referendario – viene in rilievo la prima parte della norma ove a fronte della “regola” dell’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto è prevista “l’eccezione” della mancata attribuzione del citato premio di maggioranza nel caso in cui altre liste non collegate al sindaco eletto abbiano “già superato il 50 per cento dei voti validi”. Parte ricorrente ritiene che tale percentuale vada cristallizzata all’esito del primo turno e sostiene che sul “computo dei voti per l’attribuzione del premio di maggioranza”, il legislatore regionale, nell’articolo 6 della legge regionale 6 del 2011 – avrebbe fatto un chiaro riferimento al primo turno elettorale laddove ha previsto che “ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che non sono ammesse all’assegnazione di seggi. Tale tesi non sembra condivisibile”.

Quanto agli ulteriori motivi di ricorso va osservato che “il presunto refuso contenuto nella istruzioni predisposte dall’assessorato Autonomie Locali, non ha comportato alcuna illegittima omessa attribuzione del premio di maggioranza, dovendosi condividere l’operato dell’Ufficio elettorale che – in presenza di altro gruppo di liste che, per effetto dell’ulteriore collegamento eseguito in vista del turno di ballottaggio, ha superato il 50% dei voti validi – non ha attribuito il premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto; – si legge ancora- la denunziata mancanza delle “convergenti dichiarazioni” da parte delle liste già collegate al primo turno di cui al terzo motivo di ricorso è irrilevante e non comporta alcuna inefficacia della dichiarazione di collegamento poiché l’art. 3, comma 6°, della l.r. 35/97 prevede la facoltà dei “candidati ammessi al ballottaggio di dichiarare il collegamento con ulteriori liste” subordinandola alla condizione di efficacia della convergenza delle “dichiarazioni di collegamento” (id est: quelle operate dai candidati) con “analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate” ( id est: le “nuove” liste interessate dal collegamento).

Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.