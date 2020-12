Augusta, il Consiglio approva il suo primo bilancio di previsione 2020-2022. Favorevoli maggioranza e 5 stelle

Via libera al bilancio di previsione 2020-2022 arrivato in aula ieri sera. 17 i voti favorevoli di cui 14 della maggiorana del sindaco Di Mare e tre del Movimento 5 stelle, si sono astenuti invece i sette della minoranza, Milena Contento, Giancarlo Triberio, Giuseppe Assenza, Pippo Gulino, Peppe Montalto, Mariangela Birritteri e Corrado Amato. Il documento finanziario, arrivato a fine anno in aula, altro non è che ormai un consuntivo redatto dalla passata amministrazione a 5 stelle e ha ricevuto il parere favorevole dei revisori dei conti collegati in videoconferenza. E’ stato modificato da 5 emendamenti per lo più tecnici presentato dalla maggioranza, il primo sui trasferimenti nelle casse del Comune della giacenza di poco più di 15 milioni di euro della cassa dell’ Organismo straordinario di liquidazione che hanno già una destinazione, ovvero i pagamenti di debiti non saldati e per tale fine devono essere utilizzati, presentato da presidente della V commissione Bilancio Maria Grazia Patti

Il secondo emendamento è frutto di un’istanza presentato all’assessore regionale Turismo e spettacolo per il patrocinio oneroso di 9.900 euro concesso per il cartellone del Comune “Natale 2.0. La tradizione sul web”, presentato da Andrea Lombardo e che prevede anche in cofinanziamento di 4500 euro dell’Ente”. La capogruppo di opposizione “Insieme per Augusta” Milena Contento ha chiesto di rimodularli in vista anche delle ulteriori restrizione che si avranno e destinare, se possibile, questi fondi come ristori per lavoratori che stanno subendo come quelli della ristorazione ma il sindaco Peppe Di Mare ha risposto che si tratta di fondi vincolati. Il collega Giancarlo Triberio, capogruppo del “Nuovo patto per Augusta” ha stigmatizzato che sia stata pubblicata una manifestazione di interesse con due giorni di scadenza per una manifestazione di domenica alla fontana quando arrivano notizie di prossime chiusure con un nuovo Dpcm “in cui magari i cittadini non potranno partecipare per evitare assembramenti se pur si vedranno sul web l’evento e non è la stessa cosa”

Il terzo emendamento, presentato da Margaret Amara e Biagio Tribulato del gruppo Augusta Attiva-Coraggoisa-Democratica prevede l’utilizzo di 130 mila euro di contributi statali assegnati al Comune con il decreto crescita del 2019 e il Dpcm del 2020 per la fornitura di condizionatori e l’ adeguamento impianti elettrici nelle scuole e 55 mila per la manutenzione di strade come via Ruiz, Mocenigo e XXV Aprile . “Si tratta di progettualità che risale al 2019 e, dunque, alla passata amministrazione e questo era il momento giusto per chiedere la collaborazione dell’opposizione e ancora chiedete collaborazione, ma è solo apparenza” ha sottolineato la capogruppo a 5 stelle Roberta Suppo. “Sono somme inserite adesso perchè sono arrivate in Gazzetta ufficiale solo da poco, non ricordo nei 5 anni precedenti di aver mai chiesto a qualche collega il permesso di condividere un emendamento” -ha replicato Marco Niciforo, capogruppo di Augusta 2020.

E’ relativo invece all’utilizzo di residui di mutui accesi con Cassa depositi e prestiti il quarto emendamento presentato da Paolo Trigilio, capogruppo dei 100 per Augusta-Destinazione futuro: residui di spesa relativi a 9 mutui per strade, incarichi professionali e opere di viabilità per quasi 76 mila euro, si propone di destinarli qui a fondi per viabilità e infrastrutture stradali. Il quinto, infine, prevede l’utilizzo di 82 mila euro già finanziati con mutui nel 2011 per 5 incarichi relativi alla messa in sicurezza del costone della villa comunale, per il collettore acque bianche su strada di Brucoli, sicurezza al lungomare Rossini, impianti tecnologici al comprensivo Principe Di Napoli e stato di salute deli immobili del Comune, a presentarlo è stato Salvo Serra, capogruppo di di Civica per Augusta- CambiAugusta.

“Avremmo voluto dare il nostro contributo come opposizione, ma non c’è stata data questa possibilità e la maggioranza è andata avanti per la sua strada, anche se non è il loro bilancio, mi auguro che domami mattina si possano aprite le buste e procedere con l’affidamento per il nuovo pozzo alla villa. Nonostante ciò non vi votiamo contro perchè non siamo contro, ma per la città” – ha spiegato il consigliere Triberio che, nel motivare l’astensione del suo gruppo, ha detto che anche l’opposizione avrebbe avuto il piacere di contribuire alla formulazione di emendamenti insieme alla maggioranza.

Stessa posizione esternata più volte durante la seduta dall’altra capogruppo di opposizione Contento: “All’opposizione non è stato temporalmente consentito di presentare emendamenti o di esaminare quelli presentati visto che – ha affermato- mentre la maggioranza si trovava a porte chiuse in quest’ aula non è stato consentito a tre consiglieri che chiedevano di partecipare alla commissione. Contestiamo il metodo, non il merito degli emendamenti che sono condivisibili, per questo siamo costretti ad astenerci, continuate a mortificare l’opposizione che ha la volontà ferma di lavorare per questa città”

Pur essendo opposizione hanno, invece, votato a favore i 5 stelle: “facciamo un atto di responsabilità come consiglieri che – had etto la capogruppo Suppo, ex assessore ai Lavori pubblici- fanno opposizione costruttiva, questo è il nostro bilancio non solo perché realizzato dalla vecchia amministrazione, ma inteso come della città dove sono stati investiti soldi per fare opere importanti. Siamo qui per coerenza politica, ma siamo preoccupati della piega che sta prendendo in consiglio la democrazia e il confronto su temi importanti che ad oggi non è avvenuto. L’opposizione è rimasta fuori dalla porta”

Dalla maggioranza ha preso parola Paolo Trigilio che ha preannunciato il “si” del gruppo dei “100 per Augusta e Destinazione futuro” al bilancio, “pur non riconoscendolo come nostro perchè ereditato. Noi lo avremmo redatto in maniera diversa, del quale prendiamo alcuni elementi positivi, ma che sicuramente non rappresenta il nostro modo di vedere la città e soprattutto il futuro. La sua approvazione è propedeutica ad alcune opere alcune anche molto importanti e che non possono essere ulteriori ritardate. Lo votiamo perchè siamo persone serie, i cittadini da noi non vogliono cinema e polemica ma fatti.”

Marco Niciforo, capogruppo di Augusta 2020 ha ricordato che “si tratta di un atto a 4 mani scritto da questa e dalla ex amministrazione e non si poteva stravolgere i numeri né incidere in poco tempo. Mi sarebbe piaciuto vedere un segnale per i cittadini con la riduzione delle tasse ma non è stato possibile farlo perchè la Osl ha ancora un atto amministrativo aperto e, dunque, non è ancora conclusa la procedura di dissesto. Lo prendiamo come impegno per il 2021 se ci saranno le condizioni tecniche favorevoli”.

Roberto Conti, capigruppo di “Augusta attiva- Coraggiosa-democratica” ha ricordato che ” il bilancio non ci appartiene, ma siamo favorevoli. Gli emendamenti sono un fatto tecnico di cui non c’è tanto da discutere, la prima opera da fare è il pozzo della vila e non è vero che ci sono buste pronte da aprire. Sono certo che il sindaco si farà promotore di accelerare i tempi, visto che il progetto del pozzo è già approvato dalla passata amministrazione”

“Si tratta di un consuntivo – ha concluso il sindaco Peppe Di Mare- abbiamo 13 giorni per fare gli atti propedeutici e partire con quelle attività che si possono fare, ci sono cose che condividiamo e altre no, ma non è vero che domani si aprono buste e si parte con il pozzo perchè ci vuole tempo. E’ vero che ereditiamo un bilancio approvato a settembre e agiremo grazie a chi ci ha consentito di fare certe cose, ma alcune si fanno grazie a dei muti accesi nel 2000 come il Palajonio e l’allargamento della piscina, quindi la programmazione c’è, ma se dobbiamo dare meriti li diamo a tutti. La mia porta è sempre aperta, il dialogo è massimo per tutto quello che mi si può suggerire per il bene della città, ci aspetta un anno difficilissimo gli aspetti di questa emergenza li cominceremo a vedere nei prossimi mesi”

di Cettina Saraceno