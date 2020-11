Augusta, il consigliere Peppe Montalto e l’ex assessore Nicky Paci aderiscono a Cantiere Popolare

Il consigliere comunale, neo eletto con la lista “Nuovo patto per Augusta” a sostegno di Pippo Gulino, Peppe Montalto aderisce a Cantiere popolare, guidato dall’ex ministro siciliano Saverio Romano che, nei giorni scorsi, ha fatto tappa ad Augusta per incontrare una delegazione di amici e simpatizzanti e sugellare la nuova adesione che consente al partito ad essere rappresentato in consiglio comunale, oltre a quella di Nicky Paci, ex consigliere comunale ed assessore provinciale, da tempo vicino a Romano e candidato a sindaco nel 2015

“L’adesione a Cantiere popolare è stata una naturale evoluzione del mio percorso politico che mi ha visto già militante nell’area di centrodestra in ambito locale” – ha commentato Montalto

“Continua a crescere il mondo dei moderati in città ed in provincia, – ha aggiunto Paci- Stiamo creando tutte le condizioni per continuare un proficuo lavoro di crescita del partito. Continuo ad impegnarmi con un rinnovato spirito alla formazione in città ed in provincia dell’area dei moderati contro i populismi che hanno allontanato la gente dalla politica”.

A guidare il partito ad Augusta è il commissario cittadino Giuseppe Garilli: “L’importante lavoro svolto dal consigliere comunale Peppe Montalto, da Nicky Paci e dei tanti amici che da tempo si sono avvicinati rende possibile la realizzazione dell’ambizioso progetto di crescita del partito ai diversi livelli”- ha commentato