Augusta, il consigliere La Ferla abbandona la maggioranza: “Molte posizioni di questa amministrazione non mi appartengono”

Abbandona la maggioranza e si dichiara indipendente il consigliere comunale Ciccio La Ferla, eletto alle amministrative del 2020 con 270 voti nella lista civica “100 per Augusta”, una delle cinque che hanno sostenuto, sin dalla prima ora, il sindaco Giuseppe Di Mare. Una decisione attesa e per nulla sorprendente a leggere i numerosi “post al vetriolo” contro la attuale amministrazione apparsi sui social apparsi in questi giorni, che lo stesso esponente politico spiega in una lunga nota in cui si sente deluso di aver creduto in un progetto di rinnovamento che “ad oggi purtroppo non ho visto”: “Sin dai primi momenti mi sono sentito escluso dalle scelte di questa amministrazione al punto tale da – dice- non provare nessun coinvolgimento nelle decisioni, decisioni prese che purtroppo per molti aspetti mi vedono contrario. Se qualcuno ha creduto che basta appartenere a un gruppo per essere consenziente, bene allora si è sbagliato. Lo spirito di corpo l’appartenenza ad una squadra si maturano con il rispetto e la condivisione delle idee. Ho atteso tutto il tempo necessario, ma poi ho capito che nulla mi lega a questo modo di fare politica, il mio silenzio fino ad oggi non è accondiscendenza ma cauta osservazione di un modus operandi di un amministrazione che non condivido. Come ho sempre sostenuto nella vita amministrativa ci sono le priorità, gli interventi vanno pianificati e programmati non tutto si può fare! Questa amministrazione è lontana dal mio modo di operare”.

Tra gli esempi di “pessima gestione” portai avanti dall’amministrazione cita la questione del nuovo pozzo dei giardini pubblici, realizzato da alcune aziende e industrie del territorio che, “con tutto il rispetto per il regalo poi è risultato un grosso fallimento. Un’opera del genere va appaltata e pagata con i soldi dell’ente affinché si possa garantire il risultato e il controllo, l’amministrazione non è un condominio”; segue la questione del Gnl sulla quale si dice contrario da sempre sulla localizzazione in un’area “ad altissimo rischio sismico industriale e ambientale, ma l’amministrazione ha inteso esprimersi positivamente, io un consigliere contrario da non considerare”.

Non dimentica neanche la vicenda dei lavori di ristrutturazione del Castello svevo “senza coinvolgere la città e il consiglio, poi discussa in consiglio comunale per volontà di consiglieri di opposizione, nulla era dovuto sapere sulla demolizione delle sopraelevazioni e ad oggi ci sono grosse incertezze”.

Altro punto “dolente” l’assoluta mancanza di rispetto per le istituzioni” l’aver presentato lo Sportello unico dell’edilizia Sue senza averlo informato in qualità di presidente della commissione consiliare Urbanistica e Lavori pubblici: “assistiamo sempre ad accaparramenti di primogeniture per servizi che inoltre non funzionano. Sullo sportello unico dell’edilizia c’è tanto da dire e da perfezionare. Non posso condividere questa politica del fare a tutti i costi senza uno studio programmatico anche sull’impatto che un servizio può avere sulla nostra città. –prosegue- Ogni città ha le sue peculiarità e prima di portare il servizio dei monopattini occorreva riparare l’infinità di buche presenti nella viabilità cittadina, se qualcuno si farà male mi auguro mai sono guai”.

Non ultima la questione McDonald’s alla Borgata la cui giunta ha deciso “in assoluto silenzio” di far nascere in un’area F “per servizi di esclusiva iniziativa pubblica. Ancora una volta in questa occasione viene chiesto un Consiglio monotematico a giochi fatti – spiega- senza il benché minimo rispetto per il Consiglio comunale che è l’organo preposto all’indirizzo e al controllo degli atti. Il Consiglio che rappresenta il popolo va sempre informato se non altro per rispetto del cittadino rappresentato, a prescindere dalle competenze”.

E a proposito di “assoluta mancanza di cognizione” cita anche la storia delle case diroccate al costo di 1 euro per chi presenta un progetto di ristrutturazione “che -sostiene ancora il consigliere indipendente- ha messo in allarme l’intera cittadinanza che ha creduto che i propri immobili nello stesso contesto del centro storico non valessero nulla. Anche questa una iniziativa assolutamente fuori da ogni logica. Augusta non è un borgo disabitato. Svolgo la mia professione di tecnico libero professionista ingegnere da 35 anni in prima linea, conosco bene i problemi urbanistici di Augusta, le carenze dell’ufficio, ciò che non funziona e la paralisi che regna da decenni a causa della mancanza di un Prg moderno in sostituzione di quello del 1971 e di regole certe. Le mie battaglie per riordinare l’urbanistica e far funzionare un istituto del lavoro così importante sono note a tutti sin dai tempi del commissariamento”.

Sul rimpasto della giunta “è stato un altro brutto segnale di questa amministrazione, nulla contro i nuovi assessori, ma le competenze oggi necessarie per ricoprire certi ruoli sono indispensabili se si vuole veramente far funzionare la macchina amministrativa”- prosegue La Ferla a cui non appartengono molte posizioni prese da questa amministrazione e che ne ha anche per la “voglia di apparire sui social: “propagandare ogni momento sui social pseudo azioni politiche spesso farlocche non è nelle mie logiche. – afferma- Io sono un tecnico e risolvo problemi tecnici cercando di fare sempre bene e nel rispetto della regola d’arte. Non ho la pretesa di occuparmi di tutto ma credo con il mio mestiere di ingegnere di avere acquisito la giusta professionalità che con questa amministrazione volevo mettere al servizio della mia città. Come si può stare zitti davanti a questa sfrenata campagna propagandistica quotidiana di cose ancora non fatte? Non condivido l’approccio ai problemi della città che sono tanti e complessi. Parlo sempre di approccio ai problemi perché non ci si inventa risolutori di annose problematiche senza una pianificazione una seria progettazione senza il giusto finanziamento la giusta esecuzione e l’indispensabile controllo”.

In conclusione l’ex consigliere di maggioranza che non si schiera con nessun gruppo politico e sostiene che si impegnerà ad essere più presente “soprattutto nei riguardi dei miei elettori, malgrado i miei personali problemi, continuerò ad esprimere il mio parere libero nei pensieri e con l’onestà intellettuale che mi ha sempre contraddistinto. Auspico che questa mia decisione e questi miei pensieri vengano rispettati perché non intendo accettare critiche puerili di sostenitori a tutto campo. Spero che mi si dimostri con i fatti di avere torto. Avrei tanto altro da dire ma mi fermo qui per il momento. Questo vogliono i miei elettori e questo intendo fare”.