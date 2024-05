Augusta, il consigliere comunale La Ferla aderisce a “Sud chiama nord”

Il consigliere comunale indipendente Ciccio La Ferla ha aderito a “Sud chiama nord”, e al progetto “europeo di libertà” del partito di Cateno De Luca che lo vede schierato, alle prossime europee dell’8 e 9 giugno, insieme a tanti altri simboli sotto il simbolo “Libertà”.

A renderlo noto lo stesso La Ferla, che già da tempo si è allontanato prendendo le distanze dall’amministrazione comunale e dal sindaco Giuseppe Di Mare che aveva sostenuto alle scorse amministrative. “Faccio questa scelta con decisione e forte stima per un leader in cui – scrive in una nota- vedo riflessa la mia idea di politica: la politica della consultazione popolare dove le scelte le fa il cittadino, la politica per l’ambiente che mette al centro la nostra salute, una politica che non si basa su una campagna elettorale perenne affaristica e nepotistica. Una politica che usa i metodi della democrazia non i tentativi maldestri di imbavagliare chi la pensa diversamente. Perseguo da sempre la politica del fare, ma non a tutti i costi ma secondo le regole della priorità e del buon senso. Una politica dove alla gente si garantiscono i servizi l’acqua pubblica e una costa pulita. Confido molto su Cateno De Luca, uomo di governo che ha dimostrato grandi capacità amministrative”.

Dopo le ormai imminenti elezioni europee La Ferla preannuncia un impegno importante per Augusta: “Dobbiamo liberare la città da una certa politica che non mette certo al primo posto la salute e la qualità della vita. Amministrare la cosa pubblica non è per tutti ci vogliono i principi di buona amministrazione e onestà. Il mio impegno va in questa direzione”. – ha concluso