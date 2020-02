Augusta, il consigliere comunale di Diem 25 Schermi aderisce al gruppo consiliare di centrosinistra

Il consigliere comunale di Diem 25 Giuseppe Schermi, ad un mese circa della fine del mandato consiliare di questa legislatura in vista delle amministrative del 24 maggio ha aderito al gruppo di centro sinistra in consiglio comunale composto da Alfredo Beneventano del Bosco, Franco Lisitano e Giancarlo Triberio.

Lo ha reso noto lo stesso Schermi con una nota in cui ha sottolineato che “come la recente esperienza di Elly Shlein in Emilia Romagna dimostra, la retorica sovranista e populista non si sconfigge con risposte annacquate. La prossima campagna elettorale – ha scritto- non può appiattirsi nel motto “si stava meglio quando si stava peggio” nè si può pensare che per ridare fiducia ai cittadini nella classe politica basti dare una tinteggiata alle pareti di casa. Anche ad Augusta, fra le piazze ed i bar c’è una generazione di millennials senza la propria casa politica, dalle Sardine ai ragazzi di Fridays for future. C’è uno spazio politico progressista ed ecologista a cui dare rappresentanza e fatto di trasparenza di bilancio, tutela della salute e riconversione ecologica del polo industriale. Questo progetto continua da oggi nel naturale alveo del gruppo consiliare di Centro sinistra”.

“Riteniamo prezioso il suo apporto in termini di impegno e competenza, sia pure nel poco tempo che resta prima del voto, per consolidare il grande progetto di un campo largo che – ha detto il capogruppo Giancarlo Triberio nel dare il benvenuto Schermi- metta insieme tutte le forze sane della città, partendo dagli irrinunciabili valori di tutela del lavoro, solidarietà sociale e riqualificazione ambientale che caratterizzano la storia politica del Centrosinistra, ad Augusta come in Italia e in Europa”. Triberio ha sottolineato di apprezzare del consigliere Diem25 non solo “la sua signorilità, preparazione e rettitudine anche quando ci siamo trovati su fronti opposti sul piano amministrativo, ma non su quello valoriale”, ma il suo lavoro in Consiglio comunale per la legalità e la difesa dell’ ambiente.

“Ci accomuna inoltre l’assenza di paure e tatticismi sulle tematiche irrinunciabili della nostra azione politica, come quando -ha aggiunto- abbiamo condiviso la mozione per la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini e di concederla alla senatrice ebrea Segre, sfidando a viso aperto il revanscismo che sta segnando questi tempi cupi per la tenuta democratica del nostro paese e della nostra città. Anche se per questo breve lasso di tempo che resta alla fine del mandato amministrativo, Schermi darà ancora più forza all’azione del Centrosinistra in consiglio, nell’ultima battaglia che condurremo sugli strumenti finanziari coi quali la nuova amministrazione potrà ripartire, per la ricostruzione di un Comune dove l’arrogante e impreparata amministrazione Di Pietro ha lasciato solo macerie”.

L’adesione sarà comunicata al prossimo consiglio comunale fissato per lunedì 2 marzo alle 10 in cui si procederà con la surroga del consigliere dimissionario Alessandro Tripoli con Gianna D’Onofrio. Tra gli ordini del giorno la revisione ordinaria delle società partecipate e la ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2017 e il regolamento del mercato degli agricoltori.