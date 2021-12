Augusta, il Comune torna ad assumere: pubblicato bando per due autisti

Il Comune torna ad assumere e cerca due autisti di categoria “B3, a tempo pieno ed indeterminato. E’ stato infatti pubblicato, all’albo pretorio online, il relativo bando del Comune che è in regola con le attuali disposizioni relative ai limiti di spesa in materia di personale, si è dotato del piano Triennale delle azioni positive 2021-2023 approvato dalla giunta e ha preso atto dell’insussistenza di situazione di soprannumero e di eccedenza di personale.

Per gli aspiranti tra i requisiti da possedere c’è l’età non inferiore a 18 anni, l’idoneità psicofisica al servizio, diploma di scuola media superiore, le patenti di guida B, C e D non soggette a provvedimenti di revoca o di sospensione in corso, il possesso della carta di qualificazione del conducente trasporto persone.

La domanda va presentata secondo lo schema allegato al bando pubblicato all’albo pretorio online entro il 27 dicembre, alla mail di posta certificata dell’ ufficio Protocollo generale del Comune a mezzo di posta elettronica certificata. Non verranno prese in considerazione le domande inviate da casella email non certificate o indirizzate a caselle di posta diversa da quella Pec del Comune di Augusta.

Non è prevista alcuna valutazione sui titoli pertanto non sarà attribuito alcun punteggio. Il concorso si articolerà su eventuale prova preselettiva, se si supereranno le 30 domande, una prova pratico attitudinale e una prova orale. Che saranno presenti attraverso la pubblicazione sul sito del comune. Le prove consistono in una prova pratico attitudinale ed un orale l’ammissione alla prova orale e subordinata al raggiungimento della votazione minima di 21 trentesimi nella prova pratica la valutazione delle prove sarà resa nota dalla Commissione giudicatrice mediante pubblicazione all’albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune.

La prima consiste nella dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere, la guida di un automezzo per la cui conduzioni sono richieste le patenti, esecuzioni di interventi di manutenzione e verifica delle capacità di utilizzo dei mezzi in uso. La seconda prova, invece, verterà tra gli altri sulle nozioni del codice della strada e sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro. La valutazione sarà effettuata da una commissione formata da esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame.