Augusta, il Comune pubblica sulla Gazzetta l’avviso per stabilizzare 84 precari, ma non la domanda all’albo pretorio

Il Comune pubblica sulla Gazzetta ufficiale di oggi l’avviso per la stabilizzazione degli 84 precari dell’Ente, ma non sul sito istituzionale l’avviso integrale e il modello di domanda necessari per poter partecipare. E così monta la preoccupazione dei lavoratori a tempo determinato, che da 30 ormai attendono un contratto definitivo di stabilizzazione del loro percorso lavorativo a tempo indeterminato e che, alla fine dell’orario di lavoro, si sono riversati in massa al Comune per chiedere spiegazioni.

È quanto successo oggi pomeriggio intorno alle 14 quando buona parte degli ex Lsu si sono dati appuntamento al primo piano del Municipio dopo aver letto sulla Gazzetta l’avviso che attendono da anni e con cui si “rende noto che è indetta una selezione per la stabilizzazione del personale precario per Comune di Augusta, con qualifica non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale di cui all’articolo 30 della legge regionale 5/2014 per 84 unità, vari profili professionali, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 20 comma 1 del decreto legislativo 7472017, comma 3 della legge regionale 1/2019. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Augusta entro il termine perentorio di quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso. L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione sono pubblicati all’albo pretorio on-line del comune e nel sito web dell’ente all’indirizzo www.comunediaugusta. it”. –si legge nell’avviso

Ma la loro felicità per un traguardo tanto atteso presto, però, si sarebbe scontrata con l’assenza degli ulteriori e necessari atti all’albo pretorio dell’Ente di cui, al momento in cui scriviamo, non c’è traccia e che devono essere pubblicati necessariamente entro oggi, ultimo giorno utile. E avrebbero dovuto esserlo già in contemporanea con l’avviso sulla Gazzetta. La mancata pubblicazione nascerebbe pare da alcuni dubbi sulle modalità di selezione da adottare, al Comune nel pomeriggio erano presenti il sindaco Cettina Di Pietro con la giunta e anche il segretario generale che, in una riunione riservata ai soli lavoratori nel salone di rappresentanza, avrebbe riferito loro che l’iter starebbe per essere definito con la pubblicazione, entro oggi, dell’avviso e della domanda sul sito del Comune, il cui termine dei presentazione scatta già da oggi.