Augusta, il Comune cerca un istruttore direttivo tecnico, categoria D1

Il Comune cerca un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno (36 ore) e determinato a cui affidare anche l’incarico di posizione organizzativa. Per questo il primo settore Affari generali ha pubblicato nei giorni scorsi, all’albo pretorio del Comune, un avviso che scade domani, 6 gennaio. L’incarico ha la durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile nelle forme di legge e nei limiti della durata del mandato elettivo del sindaco in carica. L’individuazione del soggetto a cui conferire l’incarico sarà effettuata direttamente dal sindaco previo espletamento di una procedura “volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità delle materie oggetto dell’incarico”.

Tra i requisiti richiesti ci sono la laurea in Ingegneria, l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’albo professionale di ingegnere da almeno 10 anni. Le domande dovranno essere inoltrate, entro le 14 del 6 gennaio 2022, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo Pec del protocollo.

La selezione, come si legge nel bando, è finalizzato esclusivamente ad accertare il possesso di comprovata e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito, nè costituisce una procedura concorsuale pubblica. All’attività di valutazione provvede il segretario generale del Comune con il supporto tecnico di apposito nucleo valutativo composto da almeno due membri esperti designati con atto del sindaco, che assume la scelta finale su una rosa di tre nomi selezionati.

Inoltre dal 24 dicembre scorso al comando di Polizia municipale è stata assunta una nuova unità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), con il profilo di agente di Polizia municipale, categoria C1. Il neo dipendente proviene dal Comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania, che ha autorizzato il Comune megarese ad utilizzare l’apposita graduatoria dell’ente etneo, stilata nel 2020, ancora in corso di validità e in cui risultava primo idoneo non assunto. Con la stessa logica, ovvero l’utilizzo di graduatorie di idonei di altri comuni sono stati assunti in servizio a partire dal 3 gennaio, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, i due geometri, categoria C1, che provengono, invece, dal comune di Belpasso, sempre nel catanese. I due, appunto, risultavano idonei, insieme ad altri 4, nella graduatoria ancora valida del concorso di quest’altro comune etneo del luglio dell’anno scorso e hanno comunicato la propria disponibilità all’assunzione al Comune di Augusta, dove lavorano dall’altro ieri a tempo indeterminato.