Augusta, il Comune cerca un immobile per ospitare il presidio estivo dei Carabinieri ad Agnone Bagni

Il Comune di Augusta ha avviato una nuova procedura per individuare un immobile da destinare a presidio temporaneo stagionale dell’Arma dei Carabinieri ad Agnone Bagni durante i mesi estivi.

La decisione arriva dopo che la precedente ricerca, avviata dalla Prefettura di Siracusa, si è conclusa senza alcun esito: entro il termine fissato del 7 giugno scorso, infatti, non è pervenuta alcuna offerta per la locazione di un immobile idoneo.

L’iniziativa nasce dalla richiesta formulata dal Comando dei Carabinieri di Augusta, che già lo scorso 17 febbraio aveva evidenziato la necessità di disporre di un presidio nella frazione balneare nei mesi di luglio e agosto, periodo in cui Agnone Bagni registra un notevole incremento della popolazione per la presenza di residenti stagionali e turisti.

Nella nota inviata al Comune, l’Arma aveva precisato di non disporre delle risorse economiche necessarie per sostenere il canone di locazione, chiedendo quindi all’amministrazione comunale di farsi carico del contratto nell’ottica della collaborazione istituzionale per garantire la sicurezza del territorio.

Prima di procedere, il Comune aveva chiesto un parere alla Prefettura sulla competenza della spesa, considerato che la tutela dell’ordine pubblico rientra tra le funzioni dello Stato. Successivamente il Ministero dell’Interno ha invitato la Prefettura ad avviare le ordinarie procedure per reperire un immobile, tentativo che però non ha prodotto risultati.

Alla luce dell’esito negativo della ricerca ministeriale, Palazzo di Città ha deciso di promuovere direttamente una nuova indagine di mercato per individuare un edificio idoneo ad ospitare il presidio stagionale dei Carabinieri.

La determinazione approva l’avviso pubblico per la ricerca dell’immobile e prevede che il Comune possa contribuire al pagamento del canone di locazione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, riservandosi di valutare la congruità economica dell’offerta attraverso i competenti organi tecnici.

L’obiettivo dell’iniziativa è garantire una presenza costante delle forze dell’ordine ad Agnone Bagni durante il periodo di maggiore afflusso estivo, rafforzando le attività di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza pubblica in una delle zone costiere più frequentate del territorio comunale.