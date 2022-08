Augusta, il Comune cerca un geologo-istruttore direttivo ambientale, pubblicato il bando

Il Comune cerca un istruttore direttivo ambientale/geologo per fronteggiare, in particolare, le esigenze dell’ente in materie ambientale e per la transizione ecologica, per lo svolgimento di funzioni di supporto col responsabile di settore. E per questo ha indetto una selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro di istruttore direttivo ambientale/geologo di categoria D1 a tempo pieno e determinato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile nei limiti della durata del mandato elettivo del sindaco.

Come si legge nell’avviso pubblicato all’albo pretorio online sul sito istituzionale con scadenza il 23 agosto, alle 14, l’individuazione della persona cui conferire l’incarico sarà effettuata direttamente dal sindaco previo espletamento di una procedura “volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”, sulla base dei curricula professionali presentati.

Tra i requisiti che i candidati devono possedere ci sono le lauree triennale L-02 Biotecnologie, L-07 Ingegneria civile ed ambientale, L-09 Ingegneria industriale, L-13 Scienze biologiche, L-21 Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio, L- 27 Chimica, L-32 Scienze ambientali, L-34 Scienze geologiche; diploma di laurea in Biotecnologie industriali, Chimica, Ingegneria chimica, Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, Scienze forestali ed ambientali, Scienze geologiche, Scienze ambientali; diploma di Laurea magistrale appartenenti alle classi D.M. 270/04: LM-06 Biologia, LM-08 Biotecnologie industriali, LM-22 Ingegneria chimica, LM-35 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie chimiche ed industriali, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-74 Scienze e tecnologie geologiche, LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio. E’ richiesto anche il possesso di esperienze professionali documentate, di almeno un triennio maturate in ambito pubblico o privato nelle materie oggetto della selezione

Le domande dovranno essere indirizzate al I settore “Affari generali” del Comune e inoltrate al protocollo generale dell’Ente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

All’attività di valutazione provvede il segretario generale, con il supporto tecnico dell’apposito nucleo valutativo composto di almeno due membri esperti designati con atto del sindaco. Soltanto in presenza di curriculum professionale ritenuto compatibile, oltre che con i requisiti di legge, con le esigenze della pubblica amministrazione procedente, i candidati saranno invitati a sostenere un colloquio con il segretario generale, o suo delegato, e il nucleo di supporto tecnico.

A selezionare i candidati ritenuti più idonei in numero non superiore a tre, da sottoporre al sindaco, sarà il segretario generale, con il supporto del nucleo valutativo. L’individuazione finale spetta, pertanto, al sindaco, che vi provvederà, eventualmente a seguito di ulteriori colloqui con i candidati selezionati, con propria determinazione.