Augusta, il Comune cerca il capo di gabinetto e nomina tre esperti a titolo gratuito

Il Comune cerca all’esterno un capo di gabinetto e intanto si dota di tre esperti, a titolo gratuito, nominati dal sindaco Giuseppe Di Mare. Si tratta di Francesco Ippedico e Gianluca Galofaro, il primo già assessore negli anni ’90 della giunta Gulino è stato scelto come esperto in materia ambientale mentre per il secondo, avvocato augustano, è prevalsa l’esperienza in ambito legale. I due professionisti potranno prestare la loro “collaborazione anche per attività extra istituzionale, ed eventualmente, anche a supporto degli stessi funzionari, per gli ambiti che esulano l’ordinaria amministrazione, al fine di supportare e coadiuvare il sindaco in materia ambientale e legale”– si legge nelle due determine sindacali di conferimento dell’incarico.

E’ stato scelto, invece, come esperto “tecnico di fiducia per il coordinamento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di Protezione civile, al fine di coadiuvare il sindaco nell’espletamento delle sue funzioni in materia di Protezione civile, in ragione della comprovata competenza ed esperienza maturata” Marco Arezzi, attuale governatore della Misericordia di Augusta e già assessore della giunta Carrubba. Tutti e tre gli incarichi di fiducia sono stati conferiti fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco e sono a titolo gratuito.

Per quanto riguarda invece l’assunzione a tempo determinato, del capo di gabinetto, appositamente inserito come nuova unità di categoria D nella pianta organica, che è stata modificata per questo da una delibera di giunta del 16 dicembre scorso l’amministrazione, ha emanato un avviso pubblico che scade il prossimo 20 gennaio. La figura dell’ ufficio di gabinetto sarà alle dirette dipendenze del sindaco, per l’espletamento di compiti di carattere istituzionale direttamente connessi con l’attività del primo cittadino come la gestione delle pratiche che competono al sindaco e affidate al gabinetto, degli atti, della corrispondenza, dei rapporti con l’esterno, dell’organizzazione degli impegni di lavoro del sindaco, il conferimento di onorificenze e di riconoscimenti pubblici e tenuta dei relativi registri, ma anche la gestione e il controllo delle spese di rappresentanza dell’ente.

“Il ricorso all’esterno, – si legge nella delibera di giunta che approva l’avviso pubblicato all’albo pretorio- si rende necessario in quanto il Comune di Augusta registra una notevolissima carenza di personale, e, significativamente, di professionalità analoghe interne da utilizzare allo scopo, essendo tutti gli uffici sottodimensionati, e il personale ampiamente utilizzato per i rispettivi compiti istituzionali”. Tra i requisiti richiesti c’è il possesso del titolo di studio idoneo (laurea triennale in Scienze giuridiche /amministrative e/o finanziarie, o magistrale/vecchio ordinamento (Scienze politiche, economia e commercio, giurisprudenza e/ equipollenti a termini di legge) e di buone e comprovate conoscenze informatiche.

Il bando, inoltre, prevede che la nuova figura sia prescelta “prioritariamente tra dipendenti della pubblica amministrazione, segnatamente quelli di ruolo e in servizio presso enti locali, con significativa esperienza – almeno anni 5 – delle materie di pertinenza, appartenente alla categoria D del vigente modello di classificazione e risulti avere una esperienza in materia di organizzazione e gestione dei servizi degli Enti locali, quale risultante, ad esempio, da incarichi, per significativo numero di anni, di “funzioni dirigenziali” in posizione organizzativa secondo la vigente disciplina contrattuale”. La selezione sarà effettuata sulla scorta di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti dopo la pubblicazione dell’ avviso all’albo pretorio dell’ente, da integrare con eventuale colloquio.