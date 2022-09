Augusta, il Comune cerca due esperti per i progetti del Pnrr, pubblicati due avvisi

Per l’attuazione dei progetti del Pnrr il Comune cerca due esperti tecnici e ha pubblicato due diversi avvisi di selezione pubblica che scadono alle 14 di lunedì 19 settembre. Il primo avviso è per il conferimento di un incarico di funzionario esperto tecnico senior in possesso di alta specializzazione per l’attuazione del Pnrr e della politica di coesione, con competenza di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, in applicazione del decreto legge 30 aprile 2022 su “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.”

Il contratto, per la durata di trentasei mesi, prevede lo svolgimento di attività di supporto ai progetti finanziati o in via di proposizione al finanziamento in ambito Pnrr, tra cui, solo per citarne alcuni, la riqualificazione di via Di Vittorio, piazza Mattarella, via Catania, la costruzione delle palestre scolastiche a servizio del plesso scolastico “Francesca Morvillo” e “Laface”, di un asilo nido a Monte Tauro, di un centro antiviolenza con casa rifugio e micro nido attraverso la demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente e la sistemazione parziale delle aree esterne del bene confiscato alla mafia, di un nuovo teatro comunale.

Per l’ammissione alla procedura selettiva i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, del diploma di laurea specialistica ovvero quinquennale del vecchio ordinamento in: LM-23 – Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM31- Ingegneria gestionale; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

A pena di esclusione, oltre alla laurea, i candidati dovranno possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto o ingegnere e relativa iscrizione all’albo di riferimento ed una comprovata esperienza pluriennale, non inferiore a 7 anni e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, esperienza di direzione di lavori, altri incarichi svolti presso le pubbliche amministrazioni.

L’avviso di selezione è pubblicato all’albo pretorio online del Comune, le domande di ammissione alla selezione devono essere redatte in carta libera, secondo lo schema allegato all’ avviso, indirizzate al I settore, Affari generali del Comune entro e non oltre le 14 del 19 settembre esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec). Verrà nominata una commissione esaminatrice, che valuterà i curricula e predisporrà, sulla base degli esiti, l’elenco dei candidati secondo l’ordine di merito, redigendo la graduatoria finale. Il contratto di lavoro ha durata di 36 mesi e prevede 175 giornate lavorative.

Stesso iter anche per il secondo avviso, pubblicato sempre all’albo pretorio del Comune, e finalizzato alla ricerca di un candidato per il conferimento di un incarico autonomo di funzionario esperto tecnico (middle), ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato all’esito delle due prove concorsuali relative al concorso Coesione dei 2.800 posti (rispettivamente Gazzetta ufficiale 27 del 6 aprile e 28 del 15 ottobre 2021) e ai sensi del decreto su ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il professionista dovrà avere competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico) per supportare gli uffici tecnici comunali.

Può presentare la domanda chi è in possesso della laurea specialistica ovvero quinquennale del vecchio ordinamento in: LM-23 – Ingegneria civile; LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-3 – Architettura del paesaggio; LM-4 – Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM31- Ingegneria gestionale. Inoltre i candidati dovranno possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto o ingegnere e relativa iscrizione all’albo di riferimento ed una comprovata esperienza pluriennale, non inferiore a 3 anni e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. Il contratto di lavoro ha durata di 36 mesi e prevede 100 giornate lavorative annue.