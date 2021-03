Augusta, il Comune aderisce alla “Giornata dei beni culturali siciliani”

Anche il Comune di Augusta aderisce alla “Giornata dei beni culturali siciliani” istituita dal presidente della Regione, Nello Musumeci, in ricordo dell’archeologo siciliano e assessore regionale Sebastiano Tusa, scomparso nel disastro aereo il 10 marzo 2019. E lo fa aprendo in via straordinaria il Museo della Piazzaforte che si trova ospitato al primo piano del Municipio di piazza Duomo domani 10 marzo, dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 20.

“L’assessorato alla Cultura del Comune di Augusta ha aderito alla Giornata dei beni culturali siciliani perché grazie al lavoro di Sebastiano Tusa è stato tracciato un nuovo percorso che abbiamo fatto nostro. – ha detto l’assessore alla Cultura Pino Carrabino- Un percorso di studio e di conoscenza che, se affiancato da un progetto di valorizzazione, potrà permettere un rilancio del nostro patrimonio materiale e intangibile. Crediamo fermamente sul potenziale della nostra città e del territorio, ecco perché abbiamo avviato una capillare azione per restituire dignità innanzitutto alle istituzioni culturali, al Museo, alla biblioteca e all’archivio e proseguire con i siti storico, artistici, archeologici e naturalistici. Ogni pietra racconta secoli di storie e noi abbiamo il dovere di tornare a far parlare le mute pietre della nostra Augusta”.

Domani sarà possibile vedere le nuove acquisizioni del museo, guidato da Antonello Forestiere -per il quale è in scadenza il bando per individuare il nuovo direttore e i 4 componenti del consiglio di direzione- in parte presentate lo scorso sabato in occasione dell’evento “Marzo al Museo della Piazzaforte” che prosegue anche nelle mattine del 13, 20 e 27 marzo.

Inoltre sempre in occasione della “Giornata dei beni culturali siciliani” domani sarà possibile visitare gratuitamente anche il sito archeologico di Megara Hyblaea, che fa parte del parco archeologico di Leoninoi, nelle quattro fasce orarie previste, alle 9, 11, 13, 15 ma solo previa prenotazione sulla piattaforma Youline (http://laculturariparte.youline.cloud/) e nel rispetto di tutte le misure anti-covid.