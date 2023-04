Augusta, il Comune aderisca al contrassegno unico disabili europeo: la richiesta dell’associazione 20 Novembre 1989

Il Comune aderisca al “Cude”, il contrassegno unico disabili europeo, che consente ai disabili di spostarsi da una città all’altra, potendo accedere in macchina alle zone a traffico limitato. È quanto sollecita, non solo all’Ente megarese ma anche agli altri della provincia Sebastiano Amenta, vice presidente dell’associazione 20 Novembre 1989, Sebastiano Amenta che ha inviato una lettera ai vari sindaci e agli assessori alle Politiche sociali.

“Oggi spostarsi da una città all’altra (sia interna sia estera) oramai é una cosa consueta anche per i disabili – scrive -. Al fine di favorire tali spostamenti è stato fornito un aiuto mediante l’utilizzo di una piattaforma in cui inserire tutti i veicoli in uso alle persone con disabilità, volto ad evitare di essere sanzionati in modo automatico quando attraversano zone a traffico limitato o altre zone off limit. L’adesione all’ iniziativa deve essere fatta dai Comuni, ma fino ad oggi sembra che abbiano aderito in numero eccessivamente esiguo (26) e della Sicilia neppure uno”.

Per questo Amenta, la cui associazione che si occupa di tutelare i diritti dei disabili nella sola provincia di Siracusa raccoglie oltre 500 famiglie, chiede che il Comune di Augusta e gli altri del siracusano si adoperino per perfezionare l’ adesione al “Cude”. Di questi già Solarino e Melilli si stanno già adoperando per aderire alla piattaforma e inserire i dati degli eventi diritto al pass disabili del loro Comune.