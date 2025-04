Augusta, il comprensivo “Orso Mario Corbino” confermato “eTwinning school”

Per il quarto biennio consecutivo dal 2019, il secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” diretto da Maria Giovanna Sergi, è stato premiato con il prestigioso riconoscimento di “eTwinning school” rispondendo a rigorosi criteri di valutazione delle attività precedentemente svolte e pianificate per il prossimo biennio. Il premio viene attribuito alle scuole che sono modelli di innovazione sia a livello locale che nazionale e che hanno dimostrato un grande impegno per il lavoro di squadra, l’innovazione e l’inclusione implementando la promozione della cittadinanza attiva, della consapevolezza culturale e della competenza digitale.

Le scuole eTwinning sono agenti di cambiamento. Hanno un impegno verso una leadership condivisa, sono modello per altre scuole, lavorano in modo collaborativo, adottando metodologie innovative e inclusive. Garantiscono che la promessa di cambiamento nell’istruzione venga mantenuta, in modo che gli studenti siano educati a diventare persone migliori, studenti migliori e cittadini più attivi.

I 14 progetti realizzati e creati dal Corbino di Augusta in questi anni, sono stati attuati in continuità verticale, coinvolgendo i tre ordini scolastici: questo aspetto ha conferito maggiore pregio e valore formativo alla progettualità eTwinning della scuola, sempre premiata per tutti i progetti svolti con i “Quality labels nazionali e europei”. Gli studenti della scuola dai 3 ai 14 anni si sono confrontati con coetanei europei attraverso gemellaggi virtuali realizzati con la piattaforma informatica eTwinning, che permette di collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità delle tecnologie online. Nelle scorse settimane, all’ auditorium del plesso ex Todaro, si è svolto un momento celebrativo dal titolo “Twin-Twenty Together” durante il quale sono state ripercorse le tappe ed i progetti svolti dall’Istituto megarese in occasione del 20° anniversario della fondazione di eTwinning.