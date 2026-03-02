Augusta, il comprensivo Corbino protagonista al concorso internazionale “Un poster per la pace”

Grande soddisfazione per il 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta, che ha partecipato al concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Clubs International e rivolto alle scuole di tutto il mondo con l’obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione profonda sul valore della pace. Il momento culminante si è svolto sabato 14 febbraio 2026, nel suggestivo Salone della Fondazione “S. Angela Merici” di Siracusa, dove ha avuto luogo la cerimonia di premiazione alla presenza di docenti, studenti e rappresentanti del club service VII circoscrizione (presidente Fabio Guardiano).

A conquistare il primo posto è stata l’alunna Yasmine Galmine, che, con il suo elaborato grafico- pittorico ha saputo interpretare in modo originale e profondo il tema della pace. Al centro dell’elaborato campeggia la Terra raffigurata come una lampadina, attorno ad essa sono rappresentate le anime degli uomini, tutte diverse tra loro per la colorazione: giallo e rosso, espressione di vivacità, energia e passione, e rosa, simbolo di timidezza e delicatezza. Differenze di carattere e personalità che non dividono, ma arricchiscono. Ad unire tutte queste anime è un cuore dal quale parte un filo d’oro che collega ogni figura. L’elaborato dunque trasmette un messaggio chiaro e universale: la pace nasce dal cuore e, come un’energia luminosa, alimenta e unisce l’umanità intera.

Dietro un risultato così importante vi è l’attenta guida della prof.ssa Carmela Caliò, che seguendo Yasmine con dedizione, cura e competenza, ha saputo orientarla non solo nella realizzazione tecnica dell’elaborato ma soprattutto nella costruzione di un messaggio autentico e coerente con il tema proposto dal concorso. Attraverso il dialogo, il confronto e il sostegno costante, ha valorizzato la sensibilità artistica della studentessa, aiutandola a trasformare un’idea in un’opera capace di emozionare e far riflettere.